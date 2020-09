Derfor har Braut Haaland kjørt spesialtrening med Hummels

Erling Braut Haaland er bare 20 år, men ligner langt på vei en komplett spiss allerede. Han har styrken, hurtigheten, avslutningsegenskapene og kanskje aller viktigst: en enorm appetitt på mål.

– Jeg er besatt av å score, sa han i et intervju med lokalavisa Ruhr Nachrichten i forrige uke.

Likevel har han – heldigvis – noen områder der han kan forbedre seg. Blant annet bør en spiss på 1.94 ha gode forutsetninger for å være dominant i luftrommet. Der er imidlertid ikke Braut Haaland ennå:

Av de 67 målene han har scoret i klubbsammenheng siden 2017, har bare fem av dem ifølge transfermarkt.com kommet på hodet.

Tungvekterduell

Over en periode har derfor Braut Haaland fått med seg forsvarskjempe Mats Hummels (22 scoringer på hodet i klubbkarrieren) til spesialtrening utenom fellesøktene.

– Trener du fortsatt med Mats Hummels?

– Ja, det er viktig. Vi jobber med det, fortalte Braut Haaland lokalavisa sist uke.

Mannen som gjorde intervjuet, Jürgen Koers, tror 20-åringen har mye å plukke opp fra stopperveteranen.

– Erling har forbedret seg teknisk når ballen går langs bakken, men i lufta får han problemer. Med tanke på høyden hans vinner han ikke mange dueller mot forsvarsspillere når ballen slås langt mot ham. Han har trent på hodespillet sitt med Mats Hummels, og det har gitt progresjon, sier Koers, og viser blant annet til bortekampen mot Fortun Düsseldorf i juni.

Der ble Braut Haaland matchvinner med et vakkert hodestøt fire og et halvt minutt på overtid.

– Mats Hummels er omtrent like stor som Haaland, men er mye bedre i lufta. De har trent med hverandre: Hvor er det best å starte tilløpet, hvordan bør man hoppe, hvordan bør man gå i duellen, hvordan vri kroppen sin i best mulig posisjon for headingen og så videre. Det er blitt bedre, men fortsatt er det mye å gå på, sier Dortmund-journalisten.

SJELDEN HODESCORING: Fem av 67 Braut-klubbmål siden 2017 har kommet på hodestøt. Her er ett av dem, mot Napoli i Champions League i fjor. Foto: Kerstin Joensson

Møtte opp på fridagen

Braut Haaland fikk en perfekt start på sesongen da han scoret to ganger i 3-0-seieren mot Borussia Mönchengladbach lørdag.

Først var han iskald fra ellevemeteren mot Gladbach-keeper Yann Sommer, som angivelig forsøkte å psyke ut nordmannen i forkant.

– Men han var sjanseløs, oppsummerte Braut selv i intervjuet med tysk TV etter kampen.

Deretter chippet han ballen iskaldt i mål etter å ha spurtet 90 meter fra egen boks.

Mandag hadde Dortmund-stjernene fått en fridag av trener Lucien Favre. Men Braut Haaland møtte opp på treningsanlegget likevel.

– Erling hviler aldri, og nøler aldri med å gjøre det som må til for å bli bedre, sier Koers.

Den innstillingen legges merke til i Dortmund, også av talentene som ennå ikke har fått sitt gjennombrudd på førstelaget.

Da Ruhr Nachrichten-journalisten nylig snakket med akademitrener Otto Addo, fikk Haaland en strålende attest for måten han inspirerte de andre unge spillerne i klubben på.

– Addo sa at Haaland er forbildet og rollemodellen for de yngre spillerne. Han har allerede kommet langt, men stopper aldri å jakte detaljene som kan gjøre ham enda bedre. Erling sier det selv: Hver dag er en mulighet til å forbedre seg, forteller Koers.

En malocher

Haaland gjennomfører fortsatt intervjuene på engelsk, men ett tysk ord har han lagt sin elsk på: malocher.

Ordet er en betegnelse på noen som jobber hardt.

– Kan du forklare hvorfor du liker det ordet?

– Ja, jeg liker klangen i det. Malocher traff meg umiddelbart. Jeg liker de litt uvanlige ordene på norsk også, vi har dem på landet der hvor jeg kommer fra. Kanskje det er grunnen, sier Haaland.

– Så du er en ekte malocher?

– Du kan kalle det hva du vil. På banen tror jeg nok det, ja, sier han til Ruhr Nachrichten.