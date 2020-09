Leieboer ringte Hans Erik i panikk - fikk skudd inn i sin egen leilighet

Niklas Lind ble tirsdag kveld vitne til at politiet stormet inn i hybelhuset på Bolkesjø og avfyrte skudd som drepte en mann i 30-årene.

– Det var helt uvirkelig. Det var en sjokkartet opplevelse. Man tenker ikke at slikt kan skje her, sier Lind til TV 2.

Det var Telemarksavisa som omtalte saken først.

– I sjokk

Klokken 15.27 fikk politiet melding fra AMK om en mann ved nedlagte Bolkesjø turisthotell i Notodden fremstod som påvirket og skulle ha opptrådt truende overfor andre personer på stedet.

Politiet bevæpnet seg og var fremme på stedet klokken 15.50.

Niklas Lind jobber i bygget og var utenfor for å prøve å finne ut hvorfor politiet var på stedet.

– Det sto to personer utenfor bygget. De kunne ikke fortelle hva som skjedde og ba meg snakke med politiet. Da kom en politimann, i fullt mundur, springende og lurte på hvilken hybel det gjaldt. Deretter gikk det bare minutter før vi hørte skuddene, sier Lind.

– Hva tenkte du da du hørte skuddene?

– Man blir i sjokk. Skjer dette virkelig, eller er jeg med i en slags film, sier Lind.

Skudd inn i naboleilighet

Hans Erik Børjesson eier hybelhuset hvor skuddene falt.

Han var et annet sted i Telemark på dette tidspunktet og snakket med Niklas Lind på telefonen mens det hele pågikk.

– Jeg var i telefon med Niklas da han hørte skuddene. Sekunder etter kom det inn en annen telefon. Det var leieboeren vegg-i-vegg som hadde fått skudd inn i sin egen leilighet så flisene sto. Han lurte på hva i huleste som skjedde, sier Børjesson.

Huseieren ba leietakeren sin søke dekning, eventuelt gå ut på verandaen og komme seg ned på bakkeplan.

– Men da hørte jeg i bakgrunnen at politiet kom inn i rommet og kontaktet han, sier Børjesson.

VITNE: Hans Erik Børjesson, her med Niklas Lind som ble vitne til at politiet stormet inn i hybelhuset på Bolkesjø og avfyrte skudd mot beboeren i 30-årene. Foto: Mari Five, TV 2

Tiden etter at skuddene falt, beskriver Lind og Børjesson som kaotisk.

– På dette tidspunktet var det kommet ytterligere to politibiler på stedet, samt to ambulanser. Det rådet fullstendig kaos her, sier huseieren.

Ikke lenge etter landet også ambulansehelikopteret like ved.

– Vi skjønte da at det pågikk livreddende arbeid inne i leiligheten. Men vi skjønte ikke hvor alvorlig det var før vi rundt to timer senere fikk beskjed om at han var død, sier Børjesson og blir stille.

– Sympatisk og ålreit fyr

Børjesson kjente ikke avdøde så godt, men beskriver han som en sympatisk og ålreit fyr.

Huseieren oppfattet avdøde som en arbeidsom kar som var veldig glad i og flink i jobben sin.

– Men jeg tror han har slitt en del den siste tiden. Jeg snakket med han i telefon et par ganger i det siste, der han sa at han var sliten både fysisk og psykisk. Men det har aldri vært noe bråk med han. Jeg skjønner ikke at han kan ha vært en trussel for noen andre. Dette var et rop om hjelp mer enn en trussel, sier Børjesson.

– Var dette var nødvendig?

Huseieren tenker også på politibetjentene som sto midt oppi situasjonen.

– De må vel ha vurdert det som en reell trussel, i og med at de avfyrte skudd. Men det er jo klart vi tenker om dette var nødvendig. Om dette kunne ha blitt løst på en annen måte. Men det er nok spørsmål som vi aldri får svar på, sier han.

Nå er det viktigste for Børjesson å ivareta de seks gjenboende leietakerne sine.

– Han som fikk et prosjektil inn i leiligheten har reist hjem til familien sin og blir ivaretatt av dem. Vi prøver å ivareta alle seks beboerne så godt vi kan. Noen av dem er skoleungdommer, og vi tenker aller mest på dem og hvordan de takler dette, sier Børjesson.

Tjenestevåpen beslaglagt

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig koblet inn og etterforsker saken.

De to tjenestepersonene som avfyrte skudd har status som mistenkt i saken. Tjenestevåpnene deres er beslaglagt.

– Det er gjort beslag av tjenestevåpen, men jeg vil ikke si hvor mange våpen som er beslaglagt, sier Helle Gulseth, fungerende leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten.

Gulseth vil ikke gå inn på hva tjenestepersonene som er mistenkt i saken, har sagt i avhør.

– Innholdet i forklaringene er det for tidlig å si noe om.

Spesialenheten får bistand fra Kripos til å gjøre åstedsundersøkelser på stedet.

– Hvor mange skudd ble avfyrt?

– Per nå kan vi ikke si noe om hvor mange skudd som ble avfyrt. Det er en del av etterforskningen, sier Gulseth i Spesialenheten.

– Ble det avfyrt varselskudd?

– Det er også noe av det etterforskningen vil belyse.

Tjenestepersonene som var involvert er ikke tatt ut av tjeneste.

– Det har på nåværende tidspunkt ikke vært noen grunn til det, sier politimester Ole Bredrup Sæverud.