Rasmus (86) slapp med smitteskrekken på korona-ekspressen

– Men kona er smittet. Det går bra. Hun merker ikke noe, sier sindige Rasmus Hidle til TV 2.

Han har kommet seg trygt hjem til den lille øya Nord-Hidle i Ryfylke, nord for Stavanger. Hidle var med på det som har blitt Norges mest omtalte pensjonistbusstur.

33 av de i alt 40 som var om bord har fått påvist koronasmitte. De fleste av de 37 passasjerene på bussen var pensjonister.

– Vi merket ikke noe på bussen som indikerte at folk var sjuke. Det var god stemning, forteller 86-åringen.

TRIST: Pensjonist Rasmus Hidle forteller om en trist slutt på busseventyret. Foto: Lisa Rørmoen / TV 2

Kvinne fikk illebefinnende

Han forteller om en eventyrlig tur som startet i Stavanger, tirsdag i forrige uke.

Ferden gikk til Vikersund på første etappe. Deretter kjørte de til Lillehammer og videre til Røros og Dombås. Etter overnatting her fortsatte bussturen til Trollstigen - Geiranger og til Førde.

Så startet dramatikken.

– På vei over Sognefjorden snudde ferja midtfjords og satte kursen tilbake med full fart. Her sto det en ambulanse og ventet, forteller 86-åringen.

Da forsto han at det var ei kvinne i reisefølget som hadde blitt akutt sjuk.

MYE OMTALT: Dette er Norges mest omtalte buss akkurat nå. Den står parkert på en grusvei i Randaberg utenfor Stavanger. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Ikke engstelig

Ferden fortsatte videre til Norheimsund for siste overnatting og siste etappe over Boknafjorden, og hjem til Stavanger.

– På vei mot ferja på Årsvågen fikk vi beskjed om hun som hadde blitt sjuk, hadde testet positivt og vi måtte bruke munnbind.

– Ble du og de andre passasjerene engstelig?

– Nei, jeg ble ikke engstelig. Det var jo ingen som hadde hostet noe spesielt på turen, sier Rasmus Hidle.

I Stavanger ble bussen og passasjerene kjørt rett til testing. Mange av de smittede er i risikogruppen.

– Det er jo trist at det ble slik. For vi hadde en fantastisk tur, mer som et eventyr, forteller Rasmus.

– Utmerket håndtert

Onsdag ble det ikke registrert nye smittetilfeller blant dem som var om bord på bussen.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, har rost busselskapet for måten de reagerte på da smitten ble kjent.

– Da de fikk beskjed om at det var en covid-19-smittet, håndterte de det på en utmerket måte, sa han til TV 2 på onsdag.

Torsdag morgen skriver han i en SMS at det ikke er registrert noen nye smittetilfeller.