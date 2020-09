Helsedirektøren: – Høstferien er ikke i fare

Helsedirektør Bjørn Guldvog adresserte høstferien som står for tur på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Høstferien er ikke i fare. De som vil dra på tur i Norge kan reise på fjellet eller hytta med god samvittighet, sier Guldvog.

– For dere som er hjemme mens skolen er stengt, er det fortsatt rom for å finne hyggelige ting der ikke mange mennesker samles på samme sted, sa han videre, sier han.

Guldvog pekte videre på at han tror høstferien kan bidra til å redusere kontakthyppigheten mellom folk fordi de ikke er på jobb eller skole.

– Hytteforbudet i påsken, som vi alle husker, var ikke begrunnet i smittevernhensyn, men av hensyn til helseberedskapen i små hyttekommuner. Nå har kommunene bedre systemer for testing og smittesporing, og antallet covid-19-pasienter som trenger behandling av helsetjenesten, er fortsatt lavt i Norge, sa han og minnet om smittevernreglene.

Til slutt minner han om at smittevernreglene fortsatt er like viktige, selv på ferie.

Se informasjon fra Guldvog om høstferien i videoen øverst.

R-tallet over 1

Etter flere lokale utbrudd rundt i Norge har R-tallet øk til 1,26. Det betyr at hver koronasmittet smitter flere enn én person.

– Reproduksjonstallet viser at epidemien nasjonalt sannsynligvis er økende, skrev Folkhelseinstituttet i sin nyeste ukesrapport.

Avdelingsdirektør Line Vold ved FHI understreker på pressekonferansen at beregningene er usikre.

– Det er knyttet stor usikkerhet til beregningen av dette tallet. Smittesituasjonen regnes fortsatt som relativt stabil i Norge, selv om det er all grunn til å være årvåken og følge situasjonen fremover, sier Vold.

Hun sa at smitten er størst blant de yngste aldersgruppene.

– Det er fortsatt flest unge som blir smittet. Det er bekreftet flest nye tilfeller i aldergruppene 20 til 39 og 13 til 19, sier avdelingsdirektøren.

Ifølge FHI har det totalt vært mellom 69.600–92.300 smittede i Norge.

Advarer mot misbruk

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) åpnet pressekonferansen. Hun fortalte at hun hadde tilbrakt onsdag morgen hos politiet i Oslo.

– Kriminelle utnytter koronasituasjonen for å misbruke støtteordninger som vi har etablert hos Nav og Skattetaten. Dette er ordninger vi har opprettet for at folk skal ha råd til mat og bolig i en vanskelig situasjon, sier hun.

Hun understreket at de kriminelle vil bli straffet og tatt.

– Jeg synes det er veldig provoserende å høre at kriminelle utnytter denne situasjonen. Heldigvis bruker politiet, Skatteetaten og Nav store ressurser på å avdekke denne typen kriminalitet. De kriminelle kommer til å bli tatt, og de kommer til å bli straffet, sier justisministeren.

Ber kommunene planlegge

I et brev til kommunene onsdag ber regjeringen om at de planlegger for hva de trenger av smittevernutstyr og bestiller det de trenger.

– Kommunene skal bestille nok, slik at det rekker første halvår 2021, opplyste helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Han oppfordrer sykehusene til å bestille utstyret de trenger allerede nå.

I mars opprettet regjeringen en felles innkjøpsordning for smittevernutstyr. Ordningen som Helsedirektoratet, Helse sør-øst og Sykehusinnkjøp fikk raskt på plass, har fungert godt, pekte Høie på, men ved nyttår er det slutt.

– Ved nyttår vender vi tilbake til normale rutiner, hvor sykehusene og kommunene står for innkjøp av smittevernutstyr, sa helseministeren.

– For å sikre at helsetjenestene har utstyret de trenger i en kritisk situasjon, forsterker vi det nasjonale reservelageret og gjør dette om til å bli et nasjonalt beredskapslager.

Lageret skal inneholde utstyr for seks måneders forbruk i kommunene og i sykehusene.

Ikke nye tiltak

Økningen i smitte de siste ukene skyldes i hovedsak en økning av smitte i Oslo.

Mandag offentliggjorde byrådet nye tiltak for kommunen i håp om å slå ned smitten.

Byrådet innførte en maksgrense på ti personer som kan møtes i private hjem, et tiltak som i første omgang skal vare i to uker.

Utelivet og serveringsbransjen anmodes om å føre gjestelister, og byrådsleder Raymond Johansen kom med en sterk anmodning om at folk må bruke munnbind i kollektivtrafikken.

Kommunen har også sendt tekstmelding til Oslos innbyggere med en påminnelse av smitteverntiltakene.

Det ble ikke innført nye tiltak på onsdagens pressekonferanse.

Onsdag ble ytterligere 55 personer bekreftet smittet, mot 26 døgnet før.