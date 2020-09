Tidligere skuespiller (26) dømt til forvaring etter «sadistisk» voldsvideo

– Vi mener at han er uriktig dømt, og vi mener at det ikke er grunnlag for forvaring, sier mannens forsvarer, advokat Petter Bonde, til TV 2.

Han varsler samtidig at dommen vil bli anket. Den tiltalte mannen erkjente i retten å ha vært voldelig mot fornærmede.

Ifølge hans egen forklaring var det imidlertid for å hindre fornærmede fra å drepe ham. Retten legger til grunn at fornærmede tidligere på dagen hadde ringt og truet 26-åringen til å fjerne et bilde fra Snapchat.



FORSVARER: Advokat Petter Bonde. Foto: TV 2

Voldshendelsen er filmet av en venn av den tidligere skuespilleren. Videoen var politiets fremste bevis i rettssaken som gikk for Oslo tingrett tidligere i september.

Sparkes i ansiktet

TV 2 har sett videoen, der de tre unge mennene beveger seg inn i leiligheten til den nå forvaringsdømte 26-åringen.



Der inne spør fornærmede om han skal ta av seg på føttene, men får til svar at det ikke er nødvendig. Deretter går det bare noen sekunder før 26-åringen slår ham i ansiktet med knyttet hånd.

Voldshandlingen er filmet i flere sekvenser, og retten vet derfor ikke hvor lenge den pågår. På en av videoene sparker 26-åringen den fornærmede i ansiktet mens han ligger på gulvet.

«Sadistisk og graverende»

Oslo tingrett mener voldsbruken «hadde karakter av mishandling». Dommerne avviser fullstendig 26-åringens forklaring om at dette var en slåsskamp som bølget frem og tilbake, og at fornærmede hadde kniv på seg.

«Tvert imot viser videoene at tiltalte helt uforvarende setter i gang voldsbruken, mens N.N. (fornærmede) gjør gjentatte forsøk på å få tiltalte til å stoppe ved å beklage for sin tidligere oppførsel», skriver retten.



At 26-åringen likevel fortsatte volden, «gir handlingene et sadistisk og graverende preg», mener dommerne.

«Videoene gjør det klart for retten at tiltalte ikke befant seg i noen nødvergesituasjon da han slo og sparket N.N. (fornærmede). Tvert imot er retten overbevist om at voldsutøvelsen var en ren hevnaksjon fra tiltaltes side», heter det i dommen.

Retten mener det kun var flaks som gjorde at fornærmede ikke fikk enda mer alvorlige skader enn hevelser og merker ulike steder på kroppen.

Statsadvokat Kristin Røhne hadde ikke hatt anledning til å sette seg inn i dommen da TV 2 tok kontakt onsdag ettermiddag.

Dømt for hallikvirksomhet

Dommen er langt ifra 26-åringens første. Han er straffedømt ni ganger siden 2010. Dommene gjelder blant annet hallikvirksomhet, ran, vold, utpressing og trusler.

Han var hovedmannen i den såkalte «sexfellesaken» i 2013, der han fysisk mishandlet, truet og presset minst syv menn for penger etter å ha lokket dem med lovnader om sex med unge kvinner.

I juli i fjor ble han dømt til fem års fengsel blant annet for hallikvirksomhet og for å ha utsatt både eks-kjæresten sin og en tidligere toppfotballtrener for vold.

Den tidligere skuespilleren har siden 2018 vært siktet i en omfattende narkotikasak. Siktelsen ble tatt ut etter at politiet beslagla et tosifret antall kilo kokain.

Retten skriver i sin begrunnelse for å idømme ham forvaring, altså en tidsubestemt straff, at dommene viser et atferdsmønster som gir stor fare for gjentakelse av nye alvorlige voldshandlinger.

De skriver at det ofte er tilfeldigheter som fører til at det ikke oppstår større skader enn det det har gjort. Retten bemerker også at 26-åringen « i svært liten grad evner å sette seg inn i ofrenes opplevelse av å bli utsatt for hans krenker».

Til slutt skriver retten også at det er svært lite sannsynlig at han vil forbedre seg de neste seks årene, med en minstetid på fire år.