Den traff som et knyttneveslag i mellomgulvet første gangen den ble vist i 2018. Byton var bilen som fikk selv Tesla til å virke gammeldags. Dessuten bød SUV-en M-Byte på god plass, firehjulsdrift, god rekkevidde, lekkert design og den var fullstappet med framtidsrettet teknologi. På toppen av det hele skulle den være billig.

Aller mest furore vakte dashbordet som i prinsippet bestod av en eneste stor skjerm, på 49 tommer.

Dette var en bil som virkelig fascinerte. Den tidligere BMW-ingeniøren Carsten Breitfeld fortalte med store ord og enda større selvsikkerhet om den spennende nykommer-SUV-en, da vi i Broom var på en eksklusiv før-premiere sommeren 2018.

M-Byte var planlagt med både to- og firehjulsdrift og med en rekkevidde på inntil 460 kilometer etter WLTP-målemetoden.

Ikke "om", men "når"

Det var ikke bare en ny elbil Byton skulle gi oss. De skulle gjøre bilen til noe helt nytt, og det med elektrisk drivlinje var bare en ren selvfølge. Bilen skulle bli en rullende plattform for andre tjenester.

– Når folk setter seg inn i en Byton er det første de gjør å trykke på oppdater-knappen. Akkurat som hvilken som helst IT-dings. Vi skal bygge en plattform med mekanikk, elektro, datamaskiner og sensorer, men programvaren skal vi oppgradere hele tiden. Det er veldig ulikt måten bilindustrien er i dag, sa Breitfeld.

– Kineserne har en unikt god industrikultur som er helt i toppklasse, og de har gigantiske teknologi-selskaper som ikke står noe tilbake for det vi finner i mange andre land. Noen av disse er også investorer i Byton, forklarte en ivrig Breitfeld videre.

Og han understreket at det ikke var snakk «om», men «når» Byton skulle få selv Tesla til å virke gammeldags. Det så både lyst og spennende ut. Endelig var det noen som virkelig gjorde vei i vellinga. En velling som hadde vært relativt uforandret i mange tiår.

Les mer om annerledes-bilen fra Byton og tankene bak prosjektet her:

Legg merke til den store skjermen på dashbordet i Byton.

Korona-krevende

Flerfoldige tusen nordmenn satte seg opp på listen over interessenter. Visstnok over 16.000 (!) i alt. Dette var nesten for godt til å være sant. Det var det også. Nesten.

Den karismatiske Breitfeld forsvant. Det ble stillere rundt Byton. En forsiktig prøveproduksjon kom så smått i gang i april. Men det tok slutt før elbil-eventyret kom skikkelig i gang. I juni måtte Byton krype til korset. Pengesekken var tom og konkursen nær … Man måtte finne løsninger. Driften ble satt på vent i seks måneder. Les mer om det her:

1.030 kinesiske fabrikkarbeidere ble til 100. Ved utviklingssenteret i Silicon Valley, California og designsenteret i München ble de aller, aller fleste permittert. Det så i det hele tatt alt annet enn lyst ut.

Byton trengte desperat ny kapital. Korona-krisen rammet bilbransjen hardt. For Byton ble det ekstra krevende. De var i en fase uten inntekter. Tvert imot, de var avhengig av å investere betydelige summer for å komme i gang med produksjonen.

Les vårt første inntrykk av Byton her:

Lys i tunellen

Nå melder flere kinesiske medier at nye investorer er på plass og det samme er et nytt selskap, Nanjing Shengteng Automobile Technology Co. Eller bare Shengteng. Det nye selskapet har base i Nanjing, som også er hjemstedet til Byton. Dessuten skal flere av Bytons folk være på plass i det nye selskapet.

Blant investorene finner vi blant annet den store kinesiske bilprodusenten FAW. En produsent mange mente ville kjøpe opp Byton. Det nystartede selskapet skal ha rundt to milliarder kroner i kapital. Flere av de permitterte arbeiderne skal være tilbake på jobb. En ny toppsjef, Duan Lianxiang, fra Byton, er også på plass.

Planen var at Byton M-Byte skulle lanseres i Kina først, og så i USA og Europa neste år. Det skal vel holde hardt om dette blir tilfelle, men det er i alle fall lys i tunellen for elbilen likevel.

Til motor.no sier kommunikasjonsdirektør Sidsel Wiedenmann hos den norske importøren, Hedin Automotive, at importøravtalen deres står ved lag, men at tidsperspektivet ikke er klart.

– Vi har en pågående dialog med Byton, og kan melde at det ikke er noen endring i vår importøravtale, sier Wiedenmann.

– Det er imidlertid for tidlig for oss å si noe om den nye eierstrukturen og hvordan den eventuelt vil påvirke laseringen i Norge og Europa, presiserer hun overfor motor.no

Da gjenstår det å se hva de 16.000 nordmennene velger å gjøre om bilen virkelig kommer. Man skal ikke se bort fra at usikkerheten rundt produksjon og lansering skaper en del tvil hos potensielle kjøpere. Dessuten har mange andre spennende nyheter sett dagens lys i mellomtiden.

Les også: 10 ting du må vite om Byton M-Byte

Video: Se mer av Byton M-Byte her