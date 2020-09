FHI-rapport: R-tallet stiger til over 1

Dersom reproduksjonstallet, R-tallet, er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1.

Mens R-tallet for august måned i siste ukes modelleringsrapport lå på 0,88 i gjennomsnitt, ligger tallet i den nyeste modelleringsrapporten, som ble publisert 23. september, på 1,26, skriver FHI i sin ukesrapport.

– Reproduksjonstallet viser at epidemien nasjonalt sannsynligvis er økende, skriver de.

Dette tallet reflekterer spredningen i begynnelsen av september, skriver de.

− Det er viktig å huske på at det er stor usikkerhet til estimatene fra de matematiske modelleringene, som beregnes ut fra et lite antall innleggelser. Selv om R nå er beregnet til 1,26, er det fremdeles vår vurdering at smittesituasjonen er relativt stabil. Men det er all grunn til å være årvåken og følge situasjonen tett, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Lav smitte

Selv om R-tallet stiger til 1,26, viser overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttets oppdaterte ukerapport at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå nasjonalt.

− Forrige uke skyldes økningen i antall meldte covid-19-tilfeller primært situasjonen i Oslo. I tillegg ser vi enkelte utbrudd rundt i landet som håndteres lokalt, sier Vold.

Fem fylker hadde en økning i antall smittede: Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo. Men i andre fylker ble det meldt om færre smittede, og 266 kommuner meldte ingen smittede i uke 38.

Færre innleggelser

Til tross for lokale utbrudd og klynger og en økning i innleggelser i sykehus de siste to ukene, ser FHI ingen stigning i innleggelser i intensivavdeling, eller covid-19-assosierte dødsfall.

− Dette kan skyldes at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp, og at den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere smittede med et mildt forløp, sier Vold.

19 personer var onsdag innlagt på sykehus med covid-19, en nedgang på to innleggelser fra dagen før.