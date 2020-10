Norske kvinner kjærlighetssvindlet, pengene gikk til tørrfisk

Anne Berit er en av flere norske kvinner som har blitt kjærlighetssvindlet – der noen av pengene har havnet på kontoen til en tørrfiskeksportør i Lofoten.

Åsted Norge har de siste ukene fortalt historien om Anne Berit Guttormsen som trodde hun hadde funnet kjærligheten på internett, men som endte med å bli svindlet for nærmere 13 millioner kroner.

Pengene overførte hun til ulike banker og privatpersoner i Norge, Tyrkia, Kypros og England, som trolig sendte dem videre til et kriminelt nettverk i Nigeria. Men det var ett spor som pekte seg ut.

Anne Berit hadde satt noen av pengene rett inn på kontoen til en tørrfiskeksportør i Lofoten.

Samtidig viser det seg at politiet i Oslo etterforsker en lignende sak der en kvinne i Oslo har blitt svindlet for millionbeløp.

Denne kvinnen har også satt inn store summer på kontoen til den samme tørrfiskeksportøren.

– For en tid tilbake mottok vi en anmeldelse fra en voksen dame i Oslo som anmeldte et kjærlighetsbedrageri, forteller etterforskningsleder Alf Almberg ved Oslo politidistrikt.

Politispesialist Alf Almberg på vei til Svolvær Foto: Espen Storsve

Hun hadde møtt en mann på internett og endte med å betale 7,8 millioner kroner til ulike kontoer etter hans anmodninger.

– Vi har fulgt pengene og vi har fulgt flere av dem til et sted i Norge: en eksportør av tørrfisk i Lofoten, sier Almberg.

Saga fisk sjokkert

Bedriften det gjelder heter Saga fisk og holder til i Svolvær. De eksporterer flere tonn tørrfisk til Nigeria hvert år.

Åsted Norge reiser til Lofoten og møter daglig leder Nora Falch.

Hun er sjokkert over det de har fått vite.

– Jeg synes det er en veldig trist sak, og veldig ubehagelig at vi har blitt brukt i forbindelse med kjærlighetssvindel, sier hun.

– Men hvordan vil du forklare at Anne Berit Guttormsen og en annen norsk kvinne har overført penger til dere som betaling for tørrfisk?

Daglig leder i Saga fisk, Nora Falch Foto: Espen Storsve

– Problemet er trolig at våre kunder i Nigeria må veksle til dollar eller norske kroner for å betale oss for tørrfisk, og det må være i det leddet at dette har skjedd. Vi har fått beskjed fra vår kunde i Nigeria om at vi har mottatt betaling for tørrfisk.

De så da ikke noen grunn til å tvile på at betalingen kom fra noen som var klar over at pengene gikk til tørrfisk.

– I 2017 var det også problemer med å få tak i valuta, så da var det vanlig med flere mindre delbetalinger. Derfor var det ikke naturlig å sjekke alle de ulike betalingene nærmere, forteller Falch.

Visste hun hadde betalt for tørrfisk

Når det gjelder saken om den svindlede kvinnen fra Oslo, der beløpet var langt større enn det Anne Berit førte over forteller Falch at de selv tok kontakt med henne.

– Vi ringte denne kvinnen og spurte om hun visste at pengene var betaling for tørrfisk, og det gjorde hun, forteller Falch.

Nora Falch sier videre at de kontaktet sin kunde i Nigeria og fortalte han hva som var skjedd.

– Han har vært en god kunde av oss i mange år, og han var like sjokkert som oss over at pengene kom fra svindel.

Etterforsker Alf Almberg har vært i Svolvær og avhørt Saga fisk.

Han bekrefter at de er uskyldige ofre for det som høyst sannsynlig er nigerianske svindlere.

– Saga fisk har gjort det man kan forvente av dem, så de er også blitt brukt av gjerningspersonene sier han.

Oppklarte Nigeria-svindel

Sammen med sin kollega, politiadvokat Eivind Kluge, har Alf Almberg tidligere oppklart en stor svindelsak i Norge, der bakmennene var fra Nigeria.

Den gangen var det snakk om en såkalt «Direktørsvindel», men de etterforsker også kjærlighetssvindler og ser mange likhetstrekk, særlig når det gjelder pengestrømmen.

Kluge er ikke overrasket over at Saga fisk har blitt brukt i forbindelse med svindel.

Politiadvokat Eivind Kluge og etterforsker Alf Almberg Foto: Breno Otranto

– Vi ser at svindlerne ber ofrene overføre penger til norske selskaper. Det vi tror skjer er at svindlerne på en eller annen måte har bestilt en vare eller tjeneste hos et norsk selskap, og så får de ofrene til å betale. De som mottar pengene tror det er en legitim betaling, mens pengene egentlig kommer fra en person som er blitt svindlet. Så blir pengene omgjort til en vare – i dette tilfellet tørrfisk – og dermed er utbyttet hvitvasket, forklarer Kluge.

Fikk navn på "pengemannen"

I avhøret med Saga fisk fikk Almberg navnet på mannen som har fungert som mellommann for å skaffe valuta i Nigeria.

– Hvis vi får mulighet til å avhøre denne pengemannen i vår sak, må vi se hva han har å si, forklarer Almberg.

Sannsynligheten for at det er det samme nettverket som også har svindlet Anne Berit er absolutt til stede. Men veien fram til avhør av denne mannen i Nigeria er lang for norsk politi.

– Det er et langt lerret å bleke og samarbeidet internasjonalt, særlig når det er snakk om andre verdensdeler, er komplisert, forteller Eivind Kluge, som likevel sier de vil vurdere videre skritt i saken.

Vil hjelpe andre

For Anne Berit Guttormsen som ble svindlet for nærmere 13 millioner kroner og kvinnen i Oslo som ble svindlet for 7,8 millioner er pengene sannsynligvis tapt for alltid.

– Pengene er borte, mener Almberg og Kluge.

– De går gjennom et hvitvaskingsnettverk som er så omfattende at det nærmest er umulig å spore i etterkant, forteller de to erfarne etterforskerne.

Det har Anne Berit Guttormsen forsonet seg med. Hun har også liten tro på at norsk politi klarer å finne fram til gjerningspersonene i Nigeria. Men skammen har hun etter hvert klart å kvitte seg med.

Og nå håper hun at hun kan hjelpe andre gjennom å fortelle sin historie.

– Akkurat nå sitter det garantert noen rundt i landet og kjenner seg igjen i historien din, hva vil du si til dem?

Pengene til Anne Berit er trolig tapt Foto: Lars H. Doksæter

– Ikke gjør det! Du blir manipulert så hodet blir helt vridd. Og fortell det til dine nærmeste selv om du er skamfull og redd for å bli betraktet som dum og naiv. For min del var det godt å fortelle det til venner, kolleger og sønnen min. De har ikke ledd av meg, men trøsta og støtta meg, og det håper jeg også andre i samme situasjon vil oppleve.