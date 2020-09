Arbeiderpartiet krever at Erna avklarer om hun visste: – Dette er alvorlig

– Dette er alvorlig. Om dette er sant, har enten Erna Solberg lagt skylden på teateret mot bedre viten, eller så har noen ikke gjort jobben sin med å informere. Hvis Erna Solberg har visst om bekymringmeldingen er det en skandale, sier Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

Hun er partiets kulturpolitiske talsperson.

KREVER SVAR: Ap-topp Anette Trettebergstuen sier det som har kommet frem er alvorlig. Foto: Vidar Ruud

– Vi må huske at det var et teaterstykke og en kulturverden som fikk skylden for angrep på politikere og med uttalelsene til Erna Solberg, gikk hun langt i å kneble ytringsfrihet. De har siden den dagen hatt det vondt og vanskelig, forståelig nok.

– Svært alvorlig

– Hvis det viser seg at det kom en bekymringsmelting som pekte i retning Bertheussen før Erna Solberg gikk ut, så er det svært alvorlig. Enten visste Erna Solberg om et konkret tips og at det pekte i en annen retning enn det hun sa, eller så må de forklare hvorfor den aldri nådde frem. Det har vært en ytringfrihetsskandale og det har gått utover helsen til folk, sier Trettebergstuen.

Her er bakgrunnen for kravet fra Ap:

Onsdag 13. mars 2019 holder Erna Solberg pressefrokost før Høyres landsmøte. Der kritiserer hun teaterregisørr Pia Roll for å spekulere i årsaken til truslene mot justisminister Tor Mikkel Waras hjem.

Justisminister Tor Mikkel Wara sier selv til VG at det er en «kjedesammenheng» mellom hans samboers anmeldelse av teaterstykket og truslene mot ham og familien.

Solberg kritiserer videre teaterstykket:

– Dette stykket gjorde er noe man vil oppleve som integritetsproblematisk for folk. Vi som politikere skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør. Men det oppleves verre når der vi bor og våre familier trekkes inn. Da rammer det de rundt oss på en annen måte. Det er forskjellig i denne saken fra andre trusler og sånt som vi som politikere kan oppleve. Det oppleves vanskeligere når det rammer eiendeler og annet. Det tenker jeg faktisk at de som står bak stykket bør tenke over, at de også bidrar da til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det, sa Solberg på spørsmål om hva hun synes om det kontroversielle stykket.

Torsdag 14. mars 2019 går PST til pågripelse mot Laila Bertheussen. De mener hun selv står bak.

Varslet SMK

I retten onsdag sa tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde at hennes mistanke mot Laila Bertheussen til slutte førte til at hun varslet.

– Vi mente at mistanken måtte komme statsministeren for øret. Vi skulle ikke avgjøre det. Rita Karlsen (daglig leder i Human Rights Service (red.anm.)) foreslo at jeg skulle bringe dette videre som en bekymringsmelding til statsministeren, sa hun.

I RETTEN: Christian Tybring-Gjedde, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde ) under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett. Foto: Gorm Kallestad

Tybring-Gjedde fortalte at hun nevnte saken for departementsråden, som videre skulle ta det med Statsministerens kontor. Meldingen skal ha blitt sendt via en departementsråd få dager før Bertheussen ble pågrepet.

– Jeg sa det samme som her, at hun ble mer og mer intens, og at hun ikke mottok sikkerhetstiltak som var nøye vurdert av PST. Det var knyttet til intensiteten i meldingene og aktivitetene mot deres hjem. Det fikk vi ikke til å stemme, så det var en generell redsel for at det stemte. Jeg syntes det var vanskelig å ta det opp, sa Tybring-Gjedde.

Justisdepartementet og SMK nekter å avklare

TV 2 har gjentatte ganger bedt justisdepartementet avklare flere forhold knyttet til bekymringsmeldingen.

1) Fikk departementsråden en slik beskjed fra den tidligere statsråden?

2) Hvis ja, når skjedde det? Dato og tid.

3) Hvordan ble denne varslingen fulgt opp?

4) Ble SMK varslet? Hvis ja, når skjedde det?

Justisdepartementet sier de ikke kommentere pågående straffesaker.

Statsministerens kontor avklarer heller ikke bekymringsmeldingen, men statssekretær Rune Alstadsæther (H) skriver dette i en tekstmelding:

– Statsministerens kontor ble varslet på telefon om at Bertheussen var siktet av PST cirka to timer før PST offentligjorde dette. Før øvrig har Statsministerens kontor ingen ytterligere kommentarer til den pågående rettssaken.