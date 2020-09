Hyller Bielsas ærlighet: – Det er dritbra når en manager sier det

Se Sheffield United - Leeds søndag fra 12.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Eventyret Leeds United er tilbake i Premier League, og i sine to første kamper i comebacket er alt av forhåndsforventninger blitt oppfylt til punkt og prikke.

3-4-nederlaget i fyrverkeriet på Anfield i sesongpremieren ble fulgt opp av seier med samme siffer mot Fulham sist, og forut for Yorkshire-derbyet mot Sheffield United søndag ble de hvites gjeninntreden i det gode selskap selvsagt tema i TV 2s ukentlige Premier League-podkast.

– Det var store forventninger før sesongen, og de har blitt innfridd. I hvert fall underholdningsmessig, sier programleder Espen Ween.

Etter 4-3-triumfen mot Fulham var trener Marcelo Bielsa snar om å påpeke at hans lag vanskelig kan opprettholde effektiviteten de har levert så langt. Sju mål på to kamper er i overkant for et nyopprykket lag, og ser en bak tallene er det lett å gi argentineren medhold i hans uttalelse.

Hyller Bielsas ærlighet

Leeds har nemlig scoret på utrolige 76 prosent av alle avslutningene de har hatt så langt denne sesongen. Til sammenligning scoret de på under 45 prosent av alt de sendte av gårde i opprykkssesongen fra Championship forrige sesong.

– Han er tydeligvis klar over det, så da trenger ikke vi å advare mot at de må passe seg og sånt. De vet det tydeligvis godt selv, sier Ween. Og nettopp det aspektet får hyllest fra TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Jeg synes det er dritbra når en manager sier det. For han undergraver jo på mange måter sin egen prestasjon med å påpeke noe som mange er altfor lite oppmerksomme på. Du scorer ikke med alle avslutningene på mål, som de gjorde på Anfield. Det skjer ikke, sier den tidligere Premier League-keeperen.

– Du greier ikke å overscore med mange hundre prosent

Thorstvedt har selv de senere årene vært en av dem som har satt seg mest inn i materien som handler om xG («expected goals»), og forklarer at dette gjelder både for lag og for enkeltspillere.

– Sånn er det med spisser også, som får såkalte «hot streaks» med perioder der veldig mye går inn. Du må se at over tid så er det noe ingen greier å opprettholde. Du greier ikke å overscore din egen xG med mange hundre prosent. Det skjer bare ikke i lengden, sier TV 2-eksperten.

Thorstvedt har derfor et tydelig råd til supporterne av det nyopprykkede Bielsa-mannskapet som har begeistret så mange. Det Leeds-gjengen leverte bakover i oppgjøret mot Fulham var nemlig ikke utelukkende av den begeistrende sorten.

– Folk må bare være klar over det og nyte det akkurat nå. Leeds-fansen får nyte at de har vært effektive, men de er litt urovekkende hvordan de ble pushet ganske hardt baki der på slutten. Da var det ikke så veldig mye igjen av det fancy Leeds. Da var det bare å henge i tauene og prøve å forsvare seg så godt en kunne, sier Thorstvedt.

