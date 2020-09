– Det er mye snobberi rettet mot Solskjær

Se Brighton-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 13.00.

Sesongens første Premier League-oppgjør ble en nedtur for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, og 1-3-tapet hjemme mot Crystal Palace sendte britisk presse rett i krisemodus.

Den tidlige krisestemningen er blant temaene i Talksport-programmet The PressBox, der Mail on Sundays Oliver Holt er blant gjestene. Han mener Manchester Uniteds manager får ufortjent mye motbør .

– Jeg mener det er mye snobberi rettet mot Ole Gunnar Solskjær. Jeg vet ikke hvorfor. Ser du den jobben han gjorde for Manchester United forrige sesong var den ganske bra. Jeg mener den står seg seg godt sammenlignet med andre managere, sier Holt.

Hans poeng er at det hele tiden brukes mot Solskjær at han ikke hadde ledet en storklubb før han ble ansatt i Manchester United, samtidig som det var nettopp strategien med å ansette stjernemanagere som hadde slått feil gjentatte ganger før nordmannen ble ansatt.

– Jeg skal si deg på hvilket punkt de vendte seg til Ole Gunnar Solskjær. Det var etter Louis van Gaal hadde ødelagt klubben og tatt den i feil i retning, det var etter at José Mourinho hadde ødelagt klubben og tatt den i feil retning. Jeg vet han fikk en andreplass, men se på måten han forlot klubben. De har forsøkt seg med de store navnene, og det har ikke virket. Det var punktet hvor de gikk til Ole Gunnar Solskjær, påpeker Holt.

– Et lettere bytte



TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller mener Holt har et poeng i sine observasjoner.

– Solskjær er i hvert fall et lettere bytte. Ettersom han ikke har noen stor CV å vise til, så kan man peke på den, sier han.

Stamsø Møller mener det påfallende hvordan Manchester United-manageren alltid får skylden, men aldri æren.

– Jeg synes det virker som at gjennomgangsmelodien hver gang United spiller litt dårlig, er at det blir enkelt å peke på Solskjær. Når de spiller bra, er det enkelt å peke på spillerne. Nå har han opparbeidet seg respekt og status så langt det lar seg gjøre, og så må han få til noe ekstraordinært for å komme opp et nivå og få den høyeste respekten, spesielt fra engelske journalister, spår fotballeksperten.

– Må han vinne noe for å få det?

– Jeg tror det. Det virker som om Manchester United står last og brast med Solskjær, han kommer til å være deres mann en god stund fremover uansett. Men med tanke på trykk utenfra, kreves det nok at de tar et ordentlig steg. At de nærmere seg de to beste langene. De kan ikke gjøre en sesong som den forrige, da kan det bli et ekstremt press utenfra på Solskjær, mener Stamsø Møller.

– Fortjener noe midt i mellom



Derfor er det helt nødvendig at Manchester United viser progresjon, og tar nye steg etter å gjennomført forrige sesong på en solid måte.

– Det var en flott progresjon sesongen gjennom. De startet elendig og avsluttet veldig bra. I første kamp var de omtrent på samme nivå som de var en del kamper på høsten i fjor. Det skal ikke mange dårlige resultater til før progresjonen og vårsesongen er glemt, tror Stamsø Møller, som peker på en stor forskjell i måten Manchester United-manageren omtales på i England og i Norge.

– Min oppfatning er at Solskjær får kritikk litt for lett i Englands, mens vi her hjemme har litt tungt for å kritisere. Han fortjener kanskje at det blir noe midt i mellom.