– Så lenge Pochettino er arbeidsledig, vil spekulasjonene være der

Etter tap i serieåpningen mot Crystal Palace står Ole Gunnar Solskjærs Manchester United med null poeng så langt i årets Premier League. I den nyeste episoden av TV 2s Premier League-podkast får Solskjærs menn skarp kritikk av TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

– Det er kanskje en av de dårligste Manchester United-kampene jeg kan huske å ha sett noen gang. Mest fordi de klarer å få Crystal Palace til å se så ekstremt gode ut. Et lag det føltes som om nesten ikke scoret mål hele forrige sesong, og nå var det farlig omtrent hver gang de gikk framover, sier han.

– Det var en spesiell match, men det er én kamp. Det er vel den gode nyheten for Manchester United-fansen, fortsetter Mørtvedt.

– Skal møte et sabla bra lag

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt sier seg enig i at serieåpningen var under pari for klubben som sikret seg tredjeplassen med et nødskrik forrige sesong.

Før helgens kamp mot Brighton kreves det en omstilling, ifølge Thorstvedt.

– De må stille om kjapt, for nå skal de møte et sabla bra fotballag, rett og slett. Det er et Brighton-lag som sannsynligvis kommer til å ha ballen mer enn Manchester United i neste kamp. Det er ikke enkelt, men det er jo derfor Ole Gunnar har den jobben og tjener de pengene. Han må prøve å fikse det så kjapt han bare kan, for dette var en grusom start, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

– Da kommer hylekoret

Om Ole Gunnar Solskjær sitter trygt i managerstolen på Old Trafford, er et stadig tilbakevendende tema – til tross for periodevis svært gode resultater.

– Det er en sånn klubb at så fort det er ett tap, så er det litt krise. Og er det to tap på rad, så er det full krise. Det er litt naturen i en storklubb, sier Mørtvedt.

Thorstvedt poengterer at Solskjær er avhengig av at klubben raskt kommer inn på riktig spor igjen for å henge med resten av sesongen.

– Kontrastene er så veldig store. Det har vært en gjenganger med Ole Gunnar. Enten veldig bra, eller veldig dårlig. Hvis de nå er på vei inn i en veldig dårlig periode igjen, så er det krise. Da ryker denne sesongen i ligaen veldig kjapt, og da kommer hylekoret. Manchester United er en så svær klubb. Det er så mange stemmer som blander seg inn at det blir veldig, veldig mye støy, påpeker Thorstvedt.

TV 2s fotballkommentator Espen Ween påpeker at finnes det en viss argentiner der ute som nok kunne tenke seg å ta over plassen til Solskjær.

Mauricio Pochettino er stadig arbeidsledig. Foto: Ian Kington

– Og så er det jo en mann som sitter et sted med analysebrettet og har lyst på jobb, og som ikke har fått det ennå. Mauricio Pochettino. Så lenge han er arbeidsledig, så tenker jeg at spekulasjonene vil være der, sier Ween.

