Hva visste du, Erna Solberg?

Visste statsminister Erna Solberg (H) at en av hennes egne statsråder mistenkte Laila Bertheussen for å ha iscenesatt truslene, da hun gikk til angrep på teaterstykket «Ways of seeing» og regissør Pia Roll?

Det spørsmålet bør statsministeren svare på.

Dagen før pågripelsen av Laila Bertheussen, gikk statsminister Erna Solberg til angrep på kunstnerne bak teaterstykket «Ways of seeing». Det til tross for at daværede samfunnsikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) skal ha varslet internt i regjeringen om at hun trodde Bertheussen stod bak.

Det tilhører sjeldenhetene at en statsminister refser et teaterstykke offentlig. Heldigvis. Den 13. mars i fjor, gjorde likevel Erna Solberg det.

Kritikken var todelt. Dagen før hadde regissør Pia Roll gått ut i VG og sagt at hun mente truslene mot Tor Mikkel Waras hjem måtte være iscenesatt for å ramme teateret.

Statsministeren reagerte på at kunstneren ytret seg offentlig om sin mistanke. Erna Solberg benyttet også anledningen til å refse teaterstykket for å ha filmet og vist frem hjemmene til flere politikere.

- Det tenker jeg faktisk at de som står bak stykket bør tenke over, at de også bidrar da til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker, smalt det fra statsministeren mot personene bak teatergruppa, ifølge VG.

Jeg kan si meg enig med statsministeren i at det kan oppleves ubehagelig å få hjemmet sitt filmet og at en bør være varsom med å spekulere offentlig om skyld i straffesaker. Men det er også politisk umusikalsk av en statsminister å gå til angrep på det kunstneriske innholdet i et teaterstykke som tross alt ikke har brutt noen lover. Det kan oppleves som et forsøk på sensur, som en slags trussel, fordi kritikken kommer fra en statsminister og rettes mot et teater som mottar offentlig støtte.

Onsagens vitnemål fra tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde stiller statsministerens håndtering i et enda merkeligere lys. Ekteparet Tybring-Gjedde er begge fornærmede i straffesaken mot Bertheussen. De mottok et trusselbrev, og var i tillegg to av politikerne som fikk hjemmet sitt eksponert av teaterforestillingen.

I Oslo tingrett forklarte Smines Tybring-Gjedde seg om sin kontakt med Bertheussen. De to ble venninner etter at teaterforestillingen hadde vist hjemmene deres fra scenen. De støttet hverandre gjennom den dramatiske vinteren, hvor hjemmet til samboerparet Wara/Bertheussen gjentatte ganger ble utsatt for trusler og brannforsøk. Men til slutt fattet Smines Tybring-Gjedde mistanke mot Bertheussen.

«Noen dager før pågripelsen» skal Smines Tybring-Gjedde, som da var samfunnssikkerhetsminister, ha varslet departementsråden om at hun trodde samboeren til justisministeren hadde iscenesatt truslene mot eget hjem. Departementsråden skulle ta det videre til Statsministerens kontor, fortalte Smines Tybring-Gjedde i Oslo Tingrett onsdag.

Til tross for at en av hennes egne statsråder allerede skal ha sendt en bekymringsmelding om at Laila Bertheussen selv kunne stå bak truslene, gikk statsministeren altså til angrep på teaterstykket «Ways of seeing» og refset regissøren for å spekulere i at truslene var iscenesatt for å svekke teateret. Hva tenker Erna Solberg om at påtalemakten i dag mener at Smines Tybring-Gjedde og Pia Roll hadde rett i sine mistanker?

Den tidligere samfunnssikkerhetsministeren kritiserer også Ernas Solberg for ikke å bry seg om en statsråd som følte seg truet og overvåket. Det finnes ingen HR-avdeling for statsråder og blant annet på grunn av manglende oppfølging fra Statsministerens kontor, ble hun sykmeldt, fortalte Smines Tybring-Gjedde i retten. Det er en knusende dom over en statsminister som ellers er vant til å få ros for gode lederegenskaper av politikere og statsråder fa alle de fire borgerlige partiene.

Erna Solberg bør svare på kritikken fra sin sin tidligere statsråd. Og hun bør i det minste fortelle offentligheten hva hun selv visste da hun som landets desidert mektigste politiker refset et lite teater og teaterstykkets regissør.