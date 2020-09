Vanvittige summer på spill for Molde: Kan tjene flere årsbudsjetter ved å ta seg til Champions League

I kveld kan Molde ta et langt steg mot å bli det første norske laget siden 2007/2008-sesongen som kvalifiserer seg til Champions League.

Dersom de klarer det, over et dobbeltoppgjør mot ungarske Ferencvaros, vil det kunne gi Molde en økonomisk fordel som kan prege norsk fotball i flere år framover:

Opp mot 250 millioner kroner kan nemlig ligge i potten dersom Molde tar seg til Champions League.

Til sammenligning var Bodø/Glimts budsjett i fjor på beskjedne 54 millioner kroner, ifølge deres egne hjemmesider. Riktig nok endte inntektene en del høyere, blant annet på grunn av spillersalg.



– At det er mye penger, er det ingen tvil om. For utenlandske storklubber, er det kanskje ikke mer enn en brukbar spiller. Men bare det å komme inn i et gruppespill i Europa for oss betyr veldig mye, med tanke på at norske klubber har et såpass begrenset budsjett, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til TV 2.

Eikrem tror ikke Molde unnes suksess

Da Molde-trener Erling Moe ble konfrontert med om han tror andre norske klubber unner Molde suksess i Europa, skjøt hans sidemann – kaptein Magnus Wollf Eikrem – inn et stille og tydelig «nei» på tirsdagens pressekonferanse.

Moe tok en mer forsiktig tilnærming til det.

– Hehe, jeg tror jeg detter ned på et ja (at andre klubber unner Molde suksess). For jeg tror at det at norske lag kommer seg inn, gir en høyere anseelse til norsk fotball. Det gjør noe med norsk fotball med tanke på spillerlogistikk og verdiskapning. Utifra det perspektivet tror jeg ja, men så har du et økonomisk perspektiv der det kanskje ikke er alle som håper det detter ned så mye på én klubb, sier Erling Moe.

– Tror du pengene kan bidra til et maktskifte i norsk fotball?

– Jeg tror det først og fremst skjer over en lengre tidsperiode. Jeg tror ikke det er et tydelig samsvar mellom det og et maktskifte, sier han.

Ikke så enkelt å ta Bodø/Glimt

Selv om Molde skulle tape for Ferencvaros, har de allerede kvalifisert seg for gruppespillet i Europaligaen. Bare det i seg selv kan sikre Molde opp mot 150 millioner kroner.

– Med tanke på et maktskifte må pengene brukes med kløkt. Når norske klubber har sunn og god økonomi, så må det fordeles på kort og lang sikt. Du må klare å gjøre lure valg over tid i Norge med penger, så kan det bli en maktfaktor over tid, mener Erling Moe.

Klubbdirektør Stavrum er derimot klar på at den økonomiske gevinsten vil kunne gi Molde trygghet i årene kommer.

– Det er ikke så enkelt at med de pengene inn, så bør man kunne dytte Bodø/Glimt ned fra tabelltoppen?

– Hehe, nei, så enkelt er det ikke. Du må gjøre ting riktig uansett hvor godt du gjør det økonomisk. Spillerlogistikk, utvikling og sånn handler om mer enn bare penger tilgjengelig, sier han.



Molde åpner med hjemmekamp mot Ferencvaros i kveld. Returoppgjøret spilles i Ungarn neste tirsdag.