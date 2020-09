Anklager Tybring-Gjedde for løgn

Bertheussen er tiltalt for angrep mot demokratiet, gjennom skadeverk, brannstiftelse og trusler. Truslene var rettet mot hennes samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og ekteparet Tybring-Gjedde.

Under rettssakens første uke ble det kjent at Bertheussen og Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som da var samfunns- og sikkerhetsminister, var med i en privat chattegruppe, kalt «Hækaveh».



Etter det første skadeverket, som ble utført den 5.desember 2018, postet Bertheussen bilder av bilen sin, der det var skrever «RASIST» på panseret, og hvor noen hadde tagget et hakekors.

Smines Tybring-Gjedde har siden rettssaken startet hevdet at hun ikke sto bak lekkasjen. Bertheussen mener det er løgn.

– NRK tar den



I meldinger som er lagt fram for åpen rett kommer det fram at Smines Tybring-Gjedde er svært opprørt over å høre om skadeverket.

«Herlighet!!! Først filming over tid… og så vandalisme rett etter dette … og PST??? Hadde ikke fulgt bittelitt ekstra oppfølging(...)», skriver den daværende statsråden.

Deretter spør Bertheussen om Smines Tybring-Gjedde hadde noen som kunne lekke saken til pressen.

Bertheussen sender et bilde av taggingen på bilen, der det står «RASIST» med store bokstaver.

Smines Tybring-Gjedde svarer bekreftene. Litt senere skriver hun følgende:

«NRK tar den. Da kommer NRK. Han som tar den er vennligsinnet», skriver Smines Tybring-Gjedde.

Bildet dukker senere opp på NRKs nettsider. Tybring-Gjedde inviterer deretter Bertheussen på et glass vin.

– Kan ikke skjønne noe annet

Smines Tybring-Gjedde har innbitt hevdet at hun ikke sto bak lekkasjen fra etterforskningen, og at dette er noe Bertheussen selv har stått for, gjennom en annen kanal.

Hun har for eksempel sagt at Rita Karlsen, skribent for den høyrevridde nettsiden Rights.no, kan ha lekket det.

Dette kom Bertheussen inn i retten for å avfeie onsdag.

–Jeg har en liten kommentar til spredning av bilder 6. des. 2018, sa Bertheussen etter første rettspause.



– Jeg har sjekket alt jeg har av logger. Min første kontakt utenfor gruppa er 18.desember. Jeg har ikke sendt noe til Rita før 18. desember. Det er bare en måte det bildet kan ha kommet ut på. Det er ikke fra meg, sier hun.

Dommer i saken ber deretter Bertheussen være konkret på om hun mente Smines Tybring-Gjedde sto bak lekkasjen.

–Jeg kan ikke skjønne på noen annen måte. Jeg sendte det til Rita i gruppa, og den var Smines Tybring-Gjedde en del av, sier Bertheussen.