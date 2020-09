Sørloth presentert: – Klubben er perfekt for meg

Onsdag avholdt trønderen sin første pressekonferanse etter overgangen til tyske RB Leipzig.

24-åringen sier at han aldri var i tvil da den tyske storklubben fattet interesse for ham.

– Fra Leipzig tok kontakt var jeg hundre prosent sikker på å dra her. Klubben er perfekt for meg. De ønsker å angripe og skape sjanser. Jeg har også snakket med min far og Erling Braut Haaland. Jeg kikket på kamper av ham. Ligaen passer bra for meg. Det er stor hurtighet, lagene ønsker å score og det er morsomt å se på, sier Sørloth på pressekonferansen.

Og 24-åringen legger ikke skjul på at Erling Braut Haaland var en av grunnene til at han valgte Leipzig og Bundesliga.

Sammenligner seg med Haaland

– Haaland gratulerte meg og vi har snakket litt sammen. Jeg snakket mest med min far og Erling (Braut Haaland). Jeg og agenten min bestemte oss for at vi ville avslutte sesongen i Tyrkia, så tok vi kontakt etter cupfinalen. Jeg var hundre prosent sikker på å dra hit. Vi passer hverandre godt, sier Sørloth.

Videre blir trønderen spurt om hvordan han ønsker å sammenligne seg med Borussia Dortmund-spissen.

– Vi liker begge å score mål og vi er begge sultne, det ser alle. Han liker å løpe i bakrom og det samme gjør jeg. Vi har nesten samme høyde og man kan se likhetene. Forskjellene er ikke så mange, det eneste er vel at jeg er eldre og mer erfaren, påpeker Sørloth.

Skal jobbe med tysken

Nå håper den tidligere Crystal Palace-spilleren, som har vært utlånt til både Gent og Trabzonspor, at han kan slå seg til ro i den tyske klubben.

– Jeg tror livet som spiss er slik at hvis man scorer mange mål, så blir mange interessert og man kan gjøre en overgang. Forhåpentligvis kan jeg slå meg til ro her og bli her en stund, sier Sørloth.

På pressekonferansen ble 24-åringen blant annet utfordret på egne tyskferdigheter.

– De er dårlige. Veldig dårlige. Jeg må starte med timer, og forhåpentligvis lærer jeg raskt. Det viktigste i starten er å lære seg fotballvokabularet, sånn at jeg kan henge med på det treneren sier, sier trønderen.

Sørloth har skrevet under på en femårskontrakt, og får draktnummer 19 på ryggen.