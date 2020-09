Koht åpner opp om psykisk sykdom, rus og graviditet

Christine Koht gir ut boken «Kohts bok» hvor hun åpner opp om mye hun tidligere har tiet om, deriblant at hun er bipolar og har slitt med rus.

– Skammet meg noe forferdelig

Allerede i bokens første kapitel forteller hun litt om motivasjonen bak boklanseringen. Hun mener at sykdommen har fått henne til å huske alle minnene som ellers ikke har fått plass.

BOK: Koht er svært åpen i boken om livet hennes. Forfatter er Joachim Førsund, som hun også har podcasten «Koht vil leve» sammen med. Foto: Line Haus/TV 2

«Jeg tenker gjennom alt jeg har opplevd, men jeg ser det i et annet lys, hvis du skjønner. Folk tror de kjenner meg, vet du. Men de gjør ikke det. Ikke helt. Folk tror jeg er åpen. Men jeg er ikke åpen om alt. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt at jeg skulle fortelle om alt sammen. Mye av det jeg skal fortelle er flaut, jeg har skammet meg noe helt forferdelig. Og noe er hemmelig. Hemmeligheter vår familie ikke har snakket om. Men nå tenker jeg: Søren heller. Fasaden min er borte.»

«Når livet ditt kanskje skal ta slutt, så omfavner man hele livet, alle sidene ved det. Og nå føles det ikke så farlig lenger. Nå kan jeg være åpen. Om familiehemmeligheten vår, om innleggelsene, om alle de ville tingene jeg gjorde da jeg var manisk, om rus, om rehab, om Pernille og meg.»

Åpner opp om diagnosen

Det har ikke vært skrevet mye om at Koht har bipolar lidelse, mer bestemt bipolar type 1. Personer med type 1 opplever mer enn én episode av depresjon og mani. Denne typen fører ofte til flere problemer og større funksjonssvikt enn bipolar type 2.

Selv kaller hun det ikke en sykdom, men en del av hvem hun er.

Koht sier at hun egentlig ville snakke om diagnosen i podcasten «Koht vil leve», men at dette ikke lot seg gjøre da hun ble for dårlig. I en samtale med bokens forfatter, Joachim Førsund, sier hun følgende:

«Det siste året har jeg fått mange priser, ikke sant? Forbildepris og hederspris i Kreftforeningen. Årets navn, årets podcast, ja du vet jo alt det. Og du vet også hvorfor jeg har fått alle disse prisene? Fordi jeg har vært åpen om kreftsykdommen. Fordi jeg har delt. Jeg var ærlig om hvor redd jeg har vært for å dø, jeg viste frem hvor rar jeg plutselig så ut. Det har betydd masse for folk, og det har betydd masse for meg. Jeg har vært gjennom noen forferdelige måneder, men så har det liksom vært meningsfylt også. Og da tenker jeg: det kan vel ikke være sånn at jeg blir hyllet når jeg snakker fritt om fysisk sykdom, men så må jeg holde munn om at jeg er bipolar?»

FARGERIK: Christine Koht er kjent for å være fargerik. Her på Komiprisen i 2013. Foto: Vegard Grøtt/NTB

Startet tidlig

Koht mener de første tegnene på at hun var, eller skulle bli, psykisk syk kom allerede som 17-åring. Hun hadde blitt dumpet av kjæresten og han ble sammen med venninna hennes. Hun knakk helt samme.

«Det skulle ta mange, mange år før jeg skjønte hva som skjedde den vinteren», sier hun, og fortsetter:

«Bipolare får gjerne de første symptomene når de er rundt 17, særlig hvis de befinner seg i en sårbar livssituasjon».

I denne perioden hadde Koht også problemer på familiefronten, samt at hun gled mer og mer ut av hennes kristne tro.

Hun var deprimert, men de rundt henne fanget det ikke opp. Hun sier dette kan skylles at hun var med i den kule gjengen på skolen, kjørte russebuss og «var liksom helt med». Koht beskriver det som fryktelig ensomt å være deprimert. Karakterene gikk fra femmere og seksere, til enere og toere.

Hei kjære venner Her ser dere meg på sykehuset idag- søster har nappet bart og øyebryn og fått røde negler. Det hjelper... Publisert av Christine Koht Fredag 4. september 2020

Rusavhengig

I boken kommer det frem at familien Koht bar på en hemmelighet på 70-tallet: Faren, Svein Koht var alkoholiker.

Hun beskriver han som en enestående og morsom kar, men som endret personlighet når han var full.

«Pappa hadde så mye å dra på. Jeg visste ikke det, da jeg var liten. Han var en nydelig mann, men han var nødt å lyve hele livet», sier hun i boken, og fortsetter:

«Det er derfor folk blir forvirret. Folk som lever tett på rusavhengige. Personligheten forandrer seg. Det er ikke så raske skift. Man er liksom aldri helt sikker. Sånn var det for Pernille også».

Hun snakker om Pernille Rygg (57), kona hennes. Forfatter Joachim Førsund spør hva hun mente med at Pernille også hadde det slik, hvorpå Koht svarer:

«Livet var så forferdelig uforutsigbart for henne da jeg var rusavhengig. Jeg brukte piller og kokain i to år, og Pernille var forvirret og redd hele tiden. Og det ga jeg blaffen i. Jeg tenkte bare på meg selv.»

Koffert med sexleketøy

Hun endte på rusavvenningen, og en dag etter endt opphold uteble menstruasjonen. Koht var 44 år på tidspunktet, og sier at «barnet var unnfanget i kokainrus og mani, og barnefaren var en mann ingen av dem kjente». Det endte med abort, selv om hun på et tidspunkt vurderte å beholde barnet.

I 2010 fikk Koht et behov for å utforske seksualiteten. Det hadde lenge vært et tema for diskusjon at rygg er lesbisk og Koht er bifil.

Koht forteller at hun nærmest manipulerte samlivsterapeuten til å få dem alle tre til å bli enige om at Koht burde få lov til å ha sidesprang.

Koht beskriver at hun trekkes mot upassende oppførsel når hun er manisk, gjerne sex. Hun forteller at hun pakket en koffert full av sexleketøy og møtte menn, mens Rygg satt hjemme og ventet.

Boken er utgitt med med Ryggs velsignelse. Hun opplevde at hun undergravde egen selvfølelse når alt pågikk. Hun mente at ingen med respekt for seg selv kunne godta slik.

– Jeg tror på Christines opplevelse av at alle hemmelighetene må bort. For meg er alt det vonde tilbakelagt og gjennomarbeidet. Det kom en fase med kreften som var mye tøffere enn alt det andre. I dag er vi trygge sammen, sier Rygg til VG.