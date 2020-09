Måtte avbryte Landskampen-innspillingen – ble innlagt på sykehus

Martin Johnsrud Sundby (35) ble syk under innspillingen av Landskampen.

Årets sesong av Landskampen har av flere av deltakerne blitt beskrevet som noe av det tøffeste de har opplevd. Tidligere har TV 2 også skrevet om svenske Teodor Peterson (32) som besvimte etter en av øvelsene, og andre deltakere som har kjent på nerver de nesten ikke trodde de hadde.

I forrige ukes episode av Landskampen kom det frem at Martin Johnsrud Sundby (35) måtte stå over noen konkurranser, ettersom han ikke følte seg helt i form.

Nå avslører langrennsløperen hva som var årsaken.

– Jeg kom til Landskampen med det som sannsynligvis var en infeksjon i kroppen, og som resulterte i hovne lymfeknuter i lysken og litt uvelhet. Vi visste ikke helt hva som var årsaken til det, men vi prøvde oss med en penicillinkur, håpet at det skulle gå over og satte i gang med innspilling, forteller Johnsrud Sundby til TV 2.

Måtte på sykehus

Kuren viste dessverre ingen tegn til å hjelpe. Derimot utartet problemet seg, og til slutt bestemte teamet seg for å ta et legebesøk under Landskampen-innspillingen, som foregikk på Rjukan i sommer.

Det hele endte til slutt på sykehus for Oslo-mannen.

– Det lokale legekontoret anbefalte å legge meg inn på sykehus. Men jeg ville vente litt og se, og tenkte kanskje det tok litt tid før penicillinen fungerte. Utover kvelden og dag to fikk jeg derimot feber, hele beinet hovnet opp og jeg var rød fra lysken og ned til kneet. Det så veldig ille ut, og da ble jeg stressa og måtte finne en løsning på det.

– Hovedalternativet da var egentlig å komme seg til det sykehuset jeg sogner til i Oslo og få penicillinkur der, men så fant de jammen en kommunal seng på gamle Tinn Sykehus på Rjukan. Så da lå jeg i 40 timer der og fikk pencillin intravenøst. Deretter var jeg «Good to go» igjen, forteller han og roser sykehuset på Rjukan for god hjelp.

Kunne vært farlig

Sundby er fortsatt usikker på årsaken til at infeksjonen oppstod, men han tror han har en liten anelse.

– Vi vet jo fortsatt ikke helt hva som har skjedd, men jeg hadde nettopp kommet hjem fra en treningssamling på Sjusjøen. Der er det sauemøkk i myra og det kan ha kommet inn en bakterie i et sår jeg har på beinet et eller annet sted, og så har det bare skapt en kjempeinfeksjon, sier han.

35-åringen er svært glad for at det gikk raskt over.

– Dette er jo ordentlig farlig hvis du får utviklet seg. Så det var veldig greit å bli kvitt det. Jeg har hatt lignende symptomer og gått på penicillinkur før, men aldri vært borti dette. Så det er første gang, og jeg håper også at det blir siste.

Erstattet av annen norsk utøver

Langrennsløperen, som er oppvokst på Røa i Oslo, synes den akutte situasjonen var veldig kjedelig på mange måter.

– Det ble jo selvsagt litt stress. Jeg fikk veldig dårlig samvittighet for at jeg måtte forlate innspillingen, både på vegne av innspillingen selv men også lagkamerater. Jeg må si at jeg satte kjempestor pris på hvordan det ble håndtert. De sa at «dette må du fikse, og så må vi bare vite om du kommer tilbake eller ikke», forteller han og skryter av produksjonen.

Mens Sundby lå på sykehus, måtte lagkameratene Marit Bjørgen (39), Tarjei Bø (32) og Ingrid Landmark Tandrevold (23) klare seg på egen hånd den første dagen. Andre dag fikk de derimot en ny lagkamerat som erstatning for Sundby.

Flere helseutfordringer i karrieren

35-åringen har slitt med astma siden han var ni år. I senere år har han fått problemer med ryggen, noe som blant annet resulterte i at han måtte avbryte fjorårets Ski Tour som han hadde sett frem til. Likevel har han en svært positiv innstilling.

– Forutsetningene for å lykkes med en sånn idrett som jeg driver med er jo ikke de aller beste med den astmadiagnosen, men det har egentlig bare vært en del av mitt liv og jeg har måttet håndtere det på best mulig måte, sier han og legger til:

– Jeg har hatt utrolig lite skader opp igjennom, men plutselig ble ryggen et problem i fjor vinter og, det er kanskje ikke noe annet å regne med når jeg snart er 36 år og har vært i gamet i mange år. Det føles derimot mer som utfordringer enn som motgang, på sett og vis.

Etter 40 timer i sykesengen, følte Sundby seg i god nok form til å fortsette Landskampen-innspillingen, men han trosset da samtidig legens råd om ti rolige dager etter behandlingen.

– Landskampen 2020 var fysisk knalltøff, så jeg synes jo det var ubehagelig å komme tilbake. Men samtidig følte jeg at jeg ville tilbake og bidra så lenge jeg var frisk og ikke hadde infeksjon eller feber i kroppen, sier Sundby og forteller samtidig at han er glad for å ikke ha fått tilbakeslag eller varige men etter hendelsen.

