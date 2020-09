Politiets våpen beslaglagt etter drap på turisthotell

Fungerende leder for etterforskningsavdelingen Spesialenheten i Øst-Norge, Helle Gulseth, til TV 2 at de har tatt beslag i tjenestevåpen som ble brukt i forbindelse med hendelsen.

Telemarksavisa skrev tidligere onsdag at Spesialenheten har beslaglagt våpen hjemme hos den drepte mannen. Det er ikke riktig. Til TV 2 sier Gulseth at det er snakk om tjenestevåpen.

Hun ønsker ikke å si hva slag type våpen det er snakk om eller hvor mange.

Det var tirsdag ettermiddag at en mann i 30-årene ble skutt og drept av politiet ved Bolkesjø turisthotell i Telemark.

Sammen med etterforskere fra Kripos rykket Spesialenheten ut til stedet.

SPERRET AV: Området hvor drapet skjedde er sperret av. Foto: Mari Linge Five / TV 2

To personer mistenkt

Spesialenheten sier at to polititjenestemenn ble avhørt i natt, og at de vil gjøre flere avhør utover dagen av både polititjenestemenn og sivile.

– To personer har status som mistenkt. De er ikke tatt ut av tjeneste enda, sier Gulseth.

Hun vil ikke opplyse om hvor mange skudd som ble avfyrt.

Gulseth ikke kommentere om hvilke andre beslag de har gjort i saken.

Vitne: Mannen hadde øks

Varden skriver at mannen i 30-årene tirsdag ringte til en kollega på arbeidsplassen på Notodden. Mannen skal ha vært sykemeldt en periode, og skal ha slitt psykisk. Samtalen gjorde kollegaen bekymret og førte til at kollegaen dro til Bolkesjø sammen med en annen i firmaet.

– Da de kom inn i leiligheten, kom han mot dem med en øks. Han truet dem ikke med øksa, men de oppfattet likevel situasjonen slik at det var tryggest å gå ut. Han skal ikke ha fulgt etter dem ut av boligen, sier eieren av firmaet der mannen i 30-årene jobbet.

DRAP: Politiet sier at de ikke ser noen grunn til å suspendere politimennene som drepte en mann tirsdag. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Kollegaene ringte deretter til politiet.

Vitner hørte flere skudd

Et vitne Varden har snakket med, sier at han hørte det han tror må ha vært tre skudd etter at politiet gikk inn i leiligheten.

Eieren av firmaet der mannen jobber, sier til VG at kollegaene skal ha hørt fire skudd.

Gulseth i Spesialenheten sier til Telemarksavisa at de nå etterforsker hvor mange skudd som ble avfyrt.

– Ikke grunnlag for suspensjon

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt Ole Bredrup Sæverud sier at de å etterforsker trusselsaken som var i forkant, og legger til rette for Spesialenheten sin etterforsning. I tillegg følger de opp eget mannskap.

– Det er ingen opplysninger så langt som tilsier at det er grunnlag for suspensjon. Det er heller ikke grunnlag for hvorvidt de skal taes ut av aktiv tjeneste, sier Sæverud til TV 2.

Han sier at det er mange politiansatte som i større eller mindre grad har vært involvert i hendelsen.

– Det er sjelden vi ender med å skyte, enda sjeldnere vi skader noen og at det ender med dødsfall. Men dette er noe vi trener på og er forberedt på. Dette kan selvfølgelig være en del av gamet. Men vi prøver å forhindre at vi kommer i slike situasjoner, sier han.