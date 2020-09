2000 personer mistet strømmen etter brann i trafo

Politi og brannvesen rykket onsdag ettermiddag til Fergevegen i Tromsø etter at det begynte å brenne i en trafo.

– Vi er på stedet nå. Det er åpne flammer og røykutvikling, og brannvesenet har igangsatt slukking. Det er foreløpig ikke meldt om kontroll, sa operasjonsleder Jørgen Ahlquist i Troms politidistrikt i 12-tiden.

SLUKKING: Brannvesenet på stedet jobbet med å få kontroll på brannen. Foto: Tobias Kvalvik Henriksen / TV 2

Innledningsvis mistet nesten 2000 husstander strømmen. Men strømmen kom etter hvert tilbake.

– Brannvesenet har kuttet strømmen til trafoen. Selv om den ligger i et tettbebygd strøk, er det et stykke til neste hus, så det er ikke fare for spredning, sa operasjonslederen.

Ingen personer ble skadd i hendelsen. Ifølge TV 2s reporter på stedet er de nærmeste naboene evakuert.

– Årsaken til hendelsen er foreløpig ikke kjent, sa Ahlquist.