Tybring-Gjedde om trussel-brevet: – Donald Duck-aktig

Frp-politikeren er fornærmet i saken der Laila Anita Bertheussen (55) er tiltalt for et angrep på demokratiet gjennom skadeverk, brannstiftelse og trusler. Tybring-Gjedde og hans kone mottok et trusselbrev i posten i februar 2018.

Han sier i sitt vitnemål i retten onsdag at han ikke ønsket å gi de som sto bak trusselen unødvendig oppmerksomhet.

– En anmeldelse vil gi angriperne alt for mye oppmerksomhet. Pressen har ikke noen interesse av å verne meg som offer.

TRUSSELBREV: Slik så brevet Tybring-Gjedde fikk i postkassen. Foto: PST

Han mener brevet hadde et «Donald Duck»-preg.

Han forklarer at man tok ned navnet på ringeklokka etter å ha mottatt brevet.

– Jeg forsøkte å leve et normalt liv, og gjøre jobben min som stortingsrepresentant uavhengig av dette brevet.

Både stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og kona, tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, vitner onsdag i retten.

Tybring-Gjedde sier han synes truslene fremsto amatøraktige, og at han aldri trodde det var organiserte terrorister som sto bak.

– Jeg sa til PST at det i alle fall ikke var Al-Shabaab som sto bak dette, fordi de er litt mer seriøse.

– Absurd

– Denne saken og å være en del av denne saken er helt absurd, sa Christian Tybring-Gjedde.

Så angrep han pressen for å omtale interne meldinger fra den mye omtalte-messenger gruppen.

– Politiske kommentatorer kan skyte rundt seg med de mest spydige, sårende og provoserende kommentarer uten noen konsekvenser, sa Frp-politikeren.

– Kan politiske kommentatorer eller journalister med hånden på hjertet si at de aldri har sendt meldinger man ikke ønsker at skal bli gjengitt i offentligheten?

Trusselbrevet

Ekteparet Tybring-Gjedde, som satt i satt i sentrale maktposisjoner i februar 2019, mottok den 5. februar et trusselbrev i posten.

Med teksten «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn», mener påtalemyndigheten at brevet var egnet til å påvirke.