Eirik (36) må kaste flere tusen liter melk hver tredje dag: – Uvirkelig

Gunnhild Fagerjord (37) og ektemannen Eirik Langfors driver gård i Grønnfjelldalen i Rana kommune. Der har de rundt 30 melkekyr, 90 storfe og seks hester.

På mandag ble alt snudd på hodet da den 77 meter lange bruen Nevernes på fylkesveg 7374 ved Storforshei ble tatt av flom.

Dette er brua som binder bygda med resten av kommunen.

– Det er enorme krefter som har vært i sving og det var bare å komme seg unna. Det er ingen som har sett elven stige så fort, forteller Eirik Langfors til TV 2.

Han er glad for at huset og gården ligger høyt i terrenget.

Til sammen tre bruer i kommune ble tatt av vannmassene og på det meste var 1200 personer isolerte.

I Grønnfjelldalen er fortsatt rundt 200 personer isolerte tirsdag ettermiddag.

ISOLERT: Gunhild Fagerjord og Eirik Langfors må forberede seg på være uten bro i lang tid. Foto: Privat

Langvarig isolasjon

Mange av disse driver gårdsbruk. At broen nå er borte byr på store utfordringer for mange.

– Vi skulle ha hatt en tankbil her i dag, men den kommer naturlig nok ikke fram. Det betyr at vi må åpne kranene og sende rundt to tusen liter med fersk rett ned i fraukjelleren, sier Langfors.

– Dette må vi gjøre hver tredje dag så lenge bruen er bort. I løpet av en måned blir det 25 tusen liter, forteller bonden.

– Hvordan føles dette?

– Det er uvant og uvirkelig, forteller bonden.

Han får erstatning for tapt inntekt, men hvis det tar lang tid å få ei midlertidig bru kan det få store konsekvenser for dyrevelferden.

– Utfordringen blir å få dyrlege fremover og dyrevelferd er kjempeviktig. Dyrlegen må ofte komme på timen og hva skjer hvis vi får en akutt situasjon, må vi avlive selv? spør Eirik Langfors.

TATT AV FLOM: på andre siden bor rundt to hundre personer som nå er isolerte Foto: Nordland Fylkeskommune

Det er ingen omkjøringsmuligheter, og skal man til butikk må man gå over fjellet eller via en skogsvei og en jernbaneovergang.

Dramatisk

– Det er dramatisk for de som er berørte, og de rundt 200 personen som er berørte skal vite at vi jobber på spreng med å finne en alternativ og midlertidig bro, sier ordfører Geir Waage (Ap) i Rana kommune.

Tirsdag ettermiddag er han på befaring sammen med fylkesråden for samferdsel i Nordland.

– Dette er en fylkesvei så det er fylkeskommunes ansvar, men vi jobber tett sammen, sier Waage.

Det vi ta rundt en måned å få ei midlertidig bru over elva. Derfor vurderer man å be forsvaret om hjelp til å lage midlertidige løsninger.

– Vi vil sette alle ressurser til for å få på plass en midlertidig bru. Det er svært mange mennesker som er avhengig av atkomst langs fylkesveg 7374, med både gårdsbruk og skolebarn som nå er isolert. Vi skal selvsagt jobbe så raskt det lar seg gjøre, lover fylkesråd i Nordland, Bent-Joacim Bentzen.

Vurderer jernbane

Parallelt har Nordland fylkeskommune folk på plass på stedet. Seksjonsleder Lars Petter Kaski påpeker at det heldigvis ikke er ofte at bruberedskapsgruppen i Statens vegvesen må involveres på fylkesvegene i Nordland.

BEFARING: Brua er borte og det kan ta tid før det kommer ny. Foto: Nordland Fylkeskommune

– Men når Nevernes bru nå ble tatt av vannmassene, har vi en svært god beredskap, og gjennom den nasjonale beredskapen har vi bruelementer liggende for slike tilfeller, forteller Kaski.

Jernbane kan også bli et alternativ.

Melk til alle

– Kommunen jobber også tett opp mot Bane Nor. Den gamle jernbanestasjonen i Grønnfjelldal vurderes åpnet igjen. Samtidig er det viktig å få inn mat og medisiner, men det skal kommunen løse, sier Waage.

Akutt helsehjelp og prioritert transport som helikopter skal prioriteres av Helse Nord.

For lokalbefolkningen i Grønnfelldalen blir det en stor omstilling i ukene som kommer og onsdag ettermiddag var det folkemøte om situasjonen.

– Ingen har opplevd å være uten bru før. Heldigvis har vi mat i fryseren og snart er det elgjakt, humrer Eirik Langfors.

– Melk har vi mer enn nok av, så naboer skal få så mye de klarer. Ellers blir det rikelig til grøt, gomme og kakao til alle måltider fremover, forteller Langfors.