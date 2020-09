Nyheten kom tidligere i år og slo ned som en liten bombe i det norske bilmarkedet: Mitsubishi erklærte at de skulle trekke seg ut av Europa, dermed også av Norge.

Det kom etter mange år med godt salg her hjemme. Outlander PHEV var verdens første ladbare hybrid-SUV da den kom på markedet og i Norge har bilen vært en stor salgssuksess.

Den har vært den mest solgte ladbare hybriden flere år på rad. Og selv om bilen nå mangler nyhetens interesse, ligger salget fortsatt på et høyt nivå.

Kompakt SUV

Avgjørelsen fra Mitsubisihi i Japan virket definitiv og den norske importøren har allerede satt i gang nedbemanning for å tilpasse seg situasjonen. Men nå kommer en kontrabeskjed som kan snu opp-ned på mye.

Bransje-nettstedet BilNytt.no skriver nemlig i dag at tyske Mitsubishi-forhandlere har fått bekreftet at de får en ny ladbar SUV fra begynnelsen av neste år. Dette dreier seg om nye og ladbare Eclipse Cross, som er en SUV i den kompakte klassen.

Bilmerket forsvant – nå kan du gjøre gode kjøp

Mitsubishi er en liten bilprodusent i verdensmålestokk, da er det ekstra tøft å skulle konkurrere i flere markeder samtidig. Det forklarer nok mye av bakgrunnen for at de reduserer i Europa . Foto: Mitsubishi.

Vil ha flere modeller

BilNytt.no har grunn til å tro at norske Mitsubishi-forhandlere snart vil få en bekreftelse på at bilen også kommer til Norge.

De skriver at Kolja Rebstock, sjefen for Mitsubishi Motors i Tyskland, i går sendte et videobudskap til alle sine forhandlere. Her fortalte han at Mitsubishi delvis har revidert sin bestemmelse om å fryse modellutvikling og utleveringer for Europa.

Det skal foreløpig bare være snakk om Eclipse Cross, men Rebstock sier at importøren arbeider hardnakket for å overbevise produsenten om å sende flere modeller til Tyskland.

– Vi har også sett artiklene som er publisert vedrørende Mitsubishi i Tyskland, sier Rune Gjerstad til BilNytt.no.

Han er administrerende direktør hos importøren MMC Norge.

- For MMC Norge sin del er status at vi har god dialog med fabrikken om veien videre, men vi har ikke grunnlag for å annonsere salgsstart av Eclipse Cross PHEV i Norge.

Mitsubishi hadde Norges billigste bil, les mer om den her:

Den ladbare Outlander-modellen har vært på markedet i seks år nå,. salget har vært svært bra helt siden lanseringen.

– Til Norge innen kort tid

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no. Han har også tro på at Mitsubishi blir i Norge:

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no har tro på at Mitsubishi blir i Norge.

– De norske forhandlere sitter nå på pinebenken og venter på en bekreftelse. Det vil overraske meg stort om ikke den kommer innen kort tid – og at det blir klart at bilen skal selges også i Norge, sier Falch Tuverud.

– Ifølge våre kilder vil norske Mitsubishi-forhandlere kunne tilby nye, ladbare Eclipse Cross tidlig på nyåret. Forhåpentligvis før de går tomme for Outlander. Forhandlerne er fortsatt på leting etter flere detaljer om bilen. Men vi vet blant annet at dette er en ladbar firehjulstrekker som blir mindre enn Outlander

Falch Tuverud legger til at BilNytt.no er kjent med at Mitsubishi-importøren fortsetter å lete etter et bilmerke til, for å erstatte Outlander-volumet. Importøren skal være svært optimistisk med tanke på å få dette på plass.



LES MER: Fortsatt bestselger, likevel forsvinner merket fra Norge

Video: Se hva Roy bruker som taxi!