Eilev Bjerkerud har blitt pappa - og bekrefter kjæreste

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den tidligere realitydeltakeren har blitt far til en liten jente og bekrefter at han har fått seg kjæreste.

Farmen- og Skal vi danse-vinner, Eilev Bjerkerud (31), har blitt far til en liten jente. Hans kjæreste Anette Ousdal deler nyheten med et bilde i sin Instagram-story. Der forteller hun at deres datter, lille Hedvig, kom til verden 17. september.

Forholdet til Bjerkerud og Ousdal har ikke tidligere vært bekreftet før nå.

Det var VG som først omtalte saken.

Bjerkerud ble kjent da han deltok i Farmen i 2015 og stakk av med seieren. Året etter deltok han i TV 2-programmet Skal vi danse der han danset seg helt til topps sammen med Nadya Khamitskaya (37).

Han har også dukket opp som deltaker i Camp Senkveld, vært medprogramleder for Allsang på Grensen med Katrine Moholt og 4-stjerners middag.