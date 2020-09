Ba hyttefolk holde seg unna i påsken – dette sier de før høstferien

Landets største hyttekommuner måtte be nordmenn om å droppe hytteturen i påsken. Her er beskjeden fra ordførerne nå som høstferien nærmer seg.

Smitten øker raskt i flere norske byer. Bergen måtte innføre strenge smitteverntiltak for å stanse en stadig økende smitte, og i Oslo er 14 av 15 bydeler over grensen for rødt nivå.

Høstferien nærmer seg, som betyr at mange trolig vil ta turen på hytta. I påsken måtte ordførere i flere kommuner be hytteeiere om å la være å komme, ettersom kommunene var dårlig forberedt på eventuelle koronautbrudd.

Under en pressekonferanse onsdag gjorde helsedirektør Bjørn Guldvog det klart at det ikke er aktuelt med noe hytteforbud nå.

– Høstferien er ikke i fare. De som vil dra på tur i Norge kan reise på fjellet eller hytta med god samvittighet. Hytteforbudet i påsken var ikke begrunnet i smittevern, men i beredskapen til hyttekommunene. Nå er denne styrket, sa Guldvog.

Men hva tenker ordførerne i hyttekommuner om storinnrykk fra hytteklare nordmenn samtidig som smitten øker i Norge?

Smittevernutstyr på plass

Ordfører Jon Rikard Kleven i Vinje kommune gikk tydelig ut i mars og ba hyttefolk holde seg hjemme. Han var også kritisk til helseminister Bent Høie da det ble snakk om å lette på hytteforbudet.

Nå ser Kleven fram til å få besøk av det han tror blir mange hyttegjester i kommunen.

– Situasjonen er en helt annen nå. Rundt påske fantes det omtrent ikke smittevernutstyr her, slik at hvis noen kom på legevakten med koronasmitte, kunne de omtrent slå ut hele det lokale helsevesenet, sier Kleven.

Nå har kommunen fått på plass både smittevernutstyr og rutiner for håndtering av koronasmitte.

– Det kan hende det kommer noe smitte hit, men jeg er ikke veldig bekymret. Vi har en helt annen kunnskap om viruset nå enn hva vi hadde for et halvt år siden. Smitte- og dødstallene stiger heller ikke på samme måte, påpeker Kleven.

Bruk sunn fornuft

Ordfører Tine Norman i Sigdal kommune forteller om svært mange hyttegjester gjennom hele sommeren, som også var som forventet.

– Norge var stengt ned, så vi visste at mange ville bruke hyttene sine. Jeg var spent på om det ville påvirke smittesituasjonen her, men vi har fortsatt ikke hatt noen registrerte smittede i kommunen fram til nå, sier Norman.

Hun ser ikke på høstferien med bekymring.

– Men folk må bruke sunn fornuft og følge smittevernreglene. Hvis noen er syke, må de holde seg hjemme, sier Norman.

Hun forteller at det er gjort mange tiltak i kommunen siden mars, som har gjort at de er klare dersom det skulle komme smitte.

– Alle serveringssteder og butikker har tatt grep for å håndtere de som kommer inn, med blant annet glassvegger og spriting. I mars hadde vi heller ikke fått rigget vår egen organisasjon til å takle koronasmitte, og det var det som var utslagsgivende under hytteforbudet. Nå har vi et team på plass for å teste og drive smittesporing, og kan håndtere smitte på en helt annen måte, sier Norman.

– Folk har vist hensyn

Ordfører Tore Haraldset i Nesbyen kommune har også sett mye hyttetrafikk gjennom sommeren, og kommunen har så langt ikke hatt noen utfordringer med koronasmitte.

– Det kommer kanskje litt flere i høstferien, men jeg er ikke redd for at det skal bli så annerledes. Jeg tror det blir veldig bra, sier Haraldset, som forteller at kommunen har rundt fem ganger flere innbyggere enn vanlig når det er hyttesesong.

– Det som er annerledes fra sist, er at vi nå er forberedt og klare. Før påske var dette helt nytt for oss, sier Haraldset.

Han skryter av hytteeierne i kommunen.

– De har vist hensyn og hatt stor forståelse. Vi har store fjellområder man kan bevege seg på, og det er ikke lagt opp til at det skal bli noen store samlinger av mennesker. Det viktigste er å holde avstand, bruke antibac og være minst like forsiktig som man er der man kommer fra, oppfordrer Haraldset.

– Et felles ansvar

Ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune ønsker hytteeiere hjertelig velkommen til høstferie.

– Men husk, hold deg hjemme hvis du er syk, hold avstand og husk håndhygiene, sier Steen.

– Er kommunen klare for storinnrykk av hytteeiere?

– Ja, vi er forberedt. Det er lavt smittetrykk i kommunen nå, og hvis alle forholder seg til smittevernreglene, går dette fint.



Hun sier kommunen i større grad vet hva de går til enn de gjorde i mars.



– Vi har gode planer, har gjennomføringsevne hvis noe skjer, har kontroll på situasjonen, har fått erfaring og har gode folk på saken. Og vi vet vel alle nå hva som skal til for å holde smitten nede. Dette er et felles ansvar, understreker Steen.

– Ring legevakten på forhånd

Ordfører Petter Rukke i Hol kommune forteller i likhet med de andre ordførerne om en helt annen situasjon enn det som var tilfellet den 12. mars.

– Kommunen er nå rigget med et helsevesen som har lagt planer for hva som skal gjøres dersom det kommer enkelttilfeller eller et større smitteutbrudd regionalt, sier Rukke.

Han forteller at næringslivet har tatt nødvendige grep.

– Butikkene har gjort mange gode tiltak, for eksempel knyttet til beskyttelse av de ansatte og fjerning av salg i løsvekt. Så lenge samfunnet følger rådene fra sentrale myndigheter, tror jeg dette skal gå veldig bra.

Han minner om at det er viktig at folk ikke kommer uanmeldt inn på legevakten.

– Ta kontakt på forhånd for å bestille time. Vi har lagt opp et system for å ta imot alle som kommer, og vi må sørge for at alle går inn den riktige døra. Har du luftveisproblemer, må du gjennom en egen sluse, sier Rukke.

Han sier de aller fleste hytteeierne var flinke til å følge oppfordringene som ble gitt rundt påske.

– Hyttegjester er hjertelig velkomne hit, og så må alle sørge for at de følger nasjonale smittevern. Jeg håper vi sammen skal få en fin høstferie, sier Rukke.