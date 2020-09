Russisk krigsskip i kollisjon med containerskip ved Øresundbroen

Det er uklart hva som er årsaken til kollisjonen.

– Men det var tykk tåke i området, sier Jörgen Hansson, redningsleder i det svenske Sjöfartsverket, til Aftonbladet.

Ettersom ulykken skjedde på dansk side, er det danske myndigheter som har hatt ansvar for hendelsen.

TÅKE: Slik så det ut ved Øresundbroen klokken 10.28 onsdag. Det var tett tåke onsdag. Foto: Øresundbroen

Det danske forsvaret opplyser at det var det sivile handelsskipet «Ice Rose» som kolliderte med en russisk fregatt.

– Forsvaret er til stede med et patruljefartøy sammen med svenske fartøyer. Forsvaret tilbakeholder «Ice Rose» til skipet er sjødyktig, skriver det danske forsvaret.

Ice Rose er registrert i Majuro på Marshalløyene. Fartøyet er 145 meter langt.

Det civile handelsskib ICE ROSE og en russisk fregat er kollideret i den sydlige del af Øresund. @forsvaretdk er til stede med et patruljefartøj sammen med svenske fartøjer. Forsvaret tilbageholder ICE ROSE, til der er sikkerhed for skibets sødygtighed #værdatkæmpefor #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) September 23, 2020

– Klokken 10 fikk vi melding om at et sivilt skip har kollidert med et russisk marinefartøy like sør for Drogden. Skipene har ankret opp, og vi har vært i kontakt med Ice Rose som opplyser at det ikke er tegn på at vann trenger inn, sier vakthavende offiser Klaus Thing Rasmussen ved Forsvarets Operationscenter.

– Men vi har ingen sanksjonsmuligheter overfor det russiske marinefartøyet, da det er russisk territorium, sier Rasmussen.

Ifølge Marine Traffic var Ice Rose på vei fra St. Petersburg til Gøteborg.