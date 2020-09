Driver smittesporing langs ruta til «Pensjonist-koronaekspressen»

Pensjonistgruppa på 41 personer var på en seks dagers busstur i Sør-Norge da en kvinne i 70-åra fikk et illebefinnende. Hun ble lagt inn på sjukehus i Førde og her ble det konstatert smitte som trolig har utløst det omfattende koronautbruddet på bussen.

– Vi er fryktelig lei oss for det som har skjedd. Vi har arrangert turer i hele sommer, noe som har gått veldig bra, men denne siste turen kommer vi til å huske lenge, sier Ingvar Landa til Randaberg24.

Det lille selskapet Ingvars Reiser har to busser, og drives av han og kona Silje. Hun tror hun unngikk smitte fordi hun byttet hansker hyppig under hele turen.

– Vi har spritet hendene flere ganger og det er et under at vi ikke ble smittet, for vi var ofte i nærheten av passasjerene, sier hun og legger til at hun og mannen testet negativt for koronaviruset, forteller Silje Landa til Randaberg24.

– Vi har det tungt og har satt alt av turer på vent. Jeg vil si at vi har alltid vært opptatt av alt som har med sikkerhet å gjøre – også når det kommer til å følge smittevernreglene. På bussen fikk alle tilbud om bruk av munnbind, forteller Ingvar Landa til Randaberg24.

Da smitten ble oppdaget, ble bussen kjørt rett til koronateltet ved Stavanger forum der samtlige ble testet.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes roser busselskapet.

– Selskapet reagerte helt riktig da smitten ble kjent, sier Torvik.

Kommuneoverlege Torvik mener at kvinnens illebefinnende har reddet Sør-Rogaland fra et omfattende koronautbrudd.

– Hadde de forlatt bussen og gått hver til sitt, er det klart at dette ville blitt omfattende. Før dette skjedde var det ingen i bussen som tenkte over at noen av medpassasjerene kunne være smittet av korona, sier han til Stavanger Aftenblad.

SISTE: Dagbladet melder at så langt er 33 smittet av covid-19. Både sjåfør og reiseleder har testet negativt.

Pensjonistene hadde denne reiseruta:

Stavanger - Vikersund.

Vikersund-Lillehammer (to overnattinger på Lillehammer).

Lillehammer - Røros - Dombås (overnattet på Dombås).

Dombås - Trollstigen - Geiranger - Førde (overnattet i Førde).

Førde - Norheimsund.

Norheimsund - Stavanger.

Rom avstengt

Pensjonistgruppa overnattet på Sunnfjord hotell fra lørdag til søndag, og her har seks ansatte blitt satt i karantene.

SJEF: Odd Erik Gullaksen er direktør på Scandic Sunnfjord hotel. Foto: Alf Vidar Snæland/TV 2.

– De er satt i karantene inntil svaret på koronatesten foreligger. Rommene som ble brukt er også desinfisert og ikke i bruk, sier direktør Odd Erik Gullaksen til TV 2.

Hotellet har også varslet de andre gjestene som var på hotellet slik at disse også kan ta nødvendige forholdsregler.

– Det var også konfirmasjonsselskap her søndag som kom etter at pensjonistene hadde reist. Disse har også fått beskjed, sier Gullaksen.

Han understreker at hotellet har gode rutiner på varsling, oppfølging og ikke minst desinfisering etter en slik hendelse.

– Nå er vi opptatt av hvordan det går med gjestene våre og at de har det bra. Det samme gjelder våre ansatte, sier Gullaksen.

Pensjonistgruppa har overnattet en rekke steder hvor det nå drives smittesporing. På mandag, mellom klokken 14 og 15, var pensjonistgruppen på besøk på Åkrafjordtunet i Etne kommune, som ligger på grensen mellom Rogaland og Vestland. Her spiste de middag og handlet varer i butikken.

– Samtidig var det andre til stede og vi er veldig interessert i å komme i kontakt med alle som har vært på Åkrafjordtunet. Det kan ha vært mange innom som vi ikke har kontroll på, sier Mette Heidi Bergsvåg (Sp), ordfører i Etne.

Ubehagelig

Ordføreren er bekymret. Kafeen ligger langs E134 og er sterkt trafikkert med reisende mellom Haugesund og Oslo. Bergsvåg ber nå alle som var på kafeen eller i butikken om å gå rett i karantene og å ta kontakt med kommunen på telefon 53 75 80 00, eller via e-postadressen korona@etne.kommune.no.

– Det er umulig å si hvor mange som har vært på Åkratunet i dette tidsrommet. Foreløpig har vi vært i kontakt med seks personer, men vi vet at det er flere, sier hun.

STENGT: Pensjonistgruppa spiste her i kafeen på Åkrafjordtunet. Foto: Thomas Mortveit/TV 2.

Kafeen er stengt inntil videre, men butikken holdes åpen. Begge deler er vasket grundig og de som var på jobb er i karantene.

– Jeg forstår at dette er en veldig ubehagelig situasjon for de ansatte.