Slik ser du Eliteserien på TV 2

Her får du oversikten over når og hvor TV 2 sender de ulike kampene i Eliteserien i ishockey.

Se alle kamper i Eliteserien direkte på TV 2 Sumo!



Lørdag 3. oktober er vi endelig i gang med Eliteserien i ishockey 2020-2021. Inn mot seriestarten vil TV 2 Sporten presentere sitt tabelltips på tv2.no samt lage et «Før sesongen-program» som sendes på TV 2 Sport 1 og 2 flere ganger i løpet av uken før seriestart.



Under er kampene slik de sendes. Kamper med uthevet skrift er TV-kamper med full produksjon, mens de andre er TV 2 Sumo-produksjoner. Kanaloppsett på kamper etter 18. oktober blir klart på et seinere tidspunkt.



3. oktober:



15.30: Manglerud Star - Vålerenga (TV 2 Sumo)



16.00: Sparta - Grüner (TV 2 Sumo)

16.00: Lillehammer - Stjernen (TV 2 Sumo)



18.00: Storhamar - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 2 - sendestart 17.30)

18.00: Frisk Asker - Narvik (TV 2 Sumo)



4. oktober:



14.00: Frisk Asker - Narvik (TV 2 Sumo)



6. oktober:



19.00: Lillehammer - Storhamar (TV 2 Sport 1 - sendestart 18.30)



8. oktober:



18.30: Frisk Asker - Vålerenga (TV 2 Sumo)

18.30: Manglerud Star - Grüner (TV 2 Sumo)



19.00: Stjernen - Sparta (TV 2 Sumo)



10. oktober:



16.00: Narvik - Sparta (TV 2 Sumo)

16.00: Stavanger Oilers - Stjernen (TV 2 Sumo)

16.00: Storhamar - Manglerud Star (TV 2 Sumo)



18.00: Vålerenga - Grüner (TV 2 Sport 1 - sendestart 17.30)



11. oktober:



14.00: Narvik - Sparta (TV 2 Sumo)



17.00: Lillehammer - Frisk Asker (TV 2 Sumo)



13. oktober:



19.00: Sparta - Vålerenga (TV 2 Sport 1)



15. oktober:



18.30: Frisk Asker - Manglerud Star (TV 2 Sumo)

18.30: Grüner - Stjernen (TV 2 Sumo)

18.30: Storhamar - Narvik (TV 2 Sumo)



19.00: Stavanger Oilers - Lillehammer (TV 2 Sport 1)



17. oktober:



16.00: Vålerenga - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 2)

16.00: Lillehammer - Narvik (TV 2 Sumo)

16.00: Stjernen - Storhamar (TV 2 Sumo)

18. oktober:



17.00: Frisk Asker - Grüner (TV 2 Sumo)

17.00: Manglerud Star - Sparta (TV 2 Sumo)