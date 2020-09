Andreas Martinsen klar for Lillehammer IK

I august skrev TV 2 at Andreas Martinsen (30) og Lillehammer Ishockey hadde en muntlig avtale om at Martinsen ville starte sesongen i Lillehammer. Onsdag formiddag ble det klart at Martinsen vender tilbake til sin tidligere klubb.

– Det er en stor dag for LIK og vi er veldig stolte over at vi er sportslig attraktive for en spiller med Andreas Martinsens CV, sa daglig leder og sportslig leder Atle Svendserud.

Martinsen har skrevet under på en kontrakt som varer ut sesongen 2020/21.

– Det er ikke noe hokus pokus i denne avtalen. Den er ganske enkel og jeg kommer til å være her hele sesongen. Det er noe jeg ser frem mot og jeg tror klubben er fornøyd. Så vi er vel alle fornøyde, sa Martinsen etter å ha satt penn til papir.

– Jeg gleder meg mest til å spille hockey og spille en full sesong i et lang som bør være med å kjempe i toppen, sa Martinsen.

Martinsen har fem sesonger bak seg i NHL og AHL, for henholdsvis Colorado Avalanche, Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks. Forrige sesong dro han til sveitsiske EV Zug. Oppholdet fikk en brå slutt som følge av koronapandemien.

– Det var ikke planen selvfølgelig, men jeg har vært inne på tanken etter at jeg så hvordan ting begynte å se ut i verden, sier han om hvordan det er å vende hjem til Lillehammer.

– Lillehammer har alltid vært en sikkerhet for meg. Jeg er heldig som bor her og kjenner folk såpass godt. Så med slik ting har utviklet seg nå er jeg superfornøyd.

Spleis-aksjon gjorde signeringen mulig

En supporterdrevet pengeinnsamling på nettstedet Spleis var sammen med sponsorinntekter og andre samarbeidspartnere med på å gjøre signeringen av Martinsen mulig. Fansen alene har samlet inn over 300 tusen kroner for å hente Martinsen.

Selv har han kun positive ting å si om det å være en «spleis-spiller».

– Det er veldig spesielt selvfølgelig. Det er bare å ta av seg hatten til alle som bor i Lillehammer som har vært med å bidratt. Det gjør at man føler seg litt ekstra velkommen. Det betyr jo at jeg har gjort noe riktig i tidligere år. Det er bare å takke dem. Lillehammer-fansen er spesiell, så de har en spesiell plass i hjertet mitt, sier han til TV 2.