Melby om motstand i lederstriden: – Gjorde meg enda mer tent

– Føler du deg helt trygg på at du blir valgt som ny leder i Venstre?

– Man må alltid være åpen for at det kan skje ting på et landsmøte. Jeg har ikke fått signaler om det, men jeg er også forberedt på at det kan skje, sier Guri Melby til TV 2.

Uttalelsen kan framstå som påtatt ydmykhet, men kan også være uttrykk for at bakteppe til innstillingen med Melby på topp, var en svært offentlig maktkamp.

Overbevist rivalenes støttespillere

Valgkomiteen ville ha en samlende leder, og innstilte heller Abid Raja og Sveinung Rotevatn som nestledere under Melby. Blant enkelte av Rotevatns støttespillere ble det for vanskelig å skjule skuffelsen.

– Til de som er skuffet vil jeg si at jeg ønsker å være en leder for hele Venstre.

Melby har også hatt egne samtaler med de som støttet de tidligere rivalene hennes.

– Jeg har snakket med de som ønsket en annen kandidat, og mitt inntrykk er at avstanden politisk ikke er veldig stor. Jeg tror mange trengte en bekreftelse på at den endringen de ønsket, og den fornyelsen de ønsket, den kan de også få med meg.

Lørdag blir hun etter alle solemerker valgt som Venstres nye leder, og blir med det også visestatsminister i Norge.

Fikk sårende kommentarer

Det har blitt beskrevet som et taktisk klokt trekk av Melby å lansere seg selv som lederkandidat så sent som samme uke som innstillingen skulle legges fram. Selv sier Melby at det ikke lå noen baktanker bak timingen.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg var så lur, men det var egentlig bare det at jeg trengte tid på bestemme meg. Mye på grunn av disse to guttene. Jeg måtte finne ut hvordan jeg skulle gjøre dette her, sier Melby, kort avbrutt av eldste sønnen som kommer løpende bort.

Hun har flere ganger fått uønskede kommentarer knyttet til sin privatsituasjon som småbarnsmor i kombinasjon med et liv i toppolitikken. Også i forbindelse med lederstriden i Venstre.

– Jeg så i kommentarfelt at det ble skrevet at jeg som har små barn ikke kan ta på meg en sånn jobb. Det var veldig sårende de første gangene. Jeg tror alle mødre som jobber en del kjenner at det er et veldig ømt punkt hvis noen kritiserer deg for å ikke prioritere ungene dine nok.

Men Melby valgte å gå for ledervervet.

– Om mulig gjorde det meg enda mer tent. Jeg tenkte; «Ok. Da skal jeg i hvert fall vise at det går an.»

Oppfordrer MDG til å gå til blå side

I et intervju med TV 2 i forrige uke åpnet den avtroppende Venstre-lederen, Trine Skei Grande, for et samarbeid med Miljøpartiet De Grønne nasjonalt.

– Jeg tror at hvis Venstre og MDG går sammen, så har vi en mye større kraft inn i et borgerlig samarbeid, sa Grande.

Melby vil også oppfordre MDG til å ikke låse seg for mye til de rødgrønne som samarbeidspartnere etter valget neste år.

– Jeg mener det er ganske åpenbart at det ikke er der de finner de beste klimaløsningene. Så MDG bør ta en runde med seg selv på om de har valgt de beste samarbeidspartnerne eller om de bør være åpne for å støtte andre konstellasjoner.

– Men er den borgerlige regjeringskonstellasjonen åpen for dem?

– Vi ønsker gjenvalg av den sittende regjeringen med KrF, Venstre og Høyre, men vi henter gjerne støtte fra MDG, sier Melby.

Partileder i MDG, Une Bastholm, minner om at Høyre, KrF og Venstre sitter og styrer landet på en plattform som Frp har forhandlet fram.

– Og det selv etter Frp gikk ut av regjering. Det er uforståelig. I den konteksten tenker jeg MDG sannsynligvis har mer å hente ved å snakke med Ap først, dersom det er naturlig etter valget i 2021. Om Ap får vår støtte, er helt avhengig av at de gir oss mer på klima og natur enn vi kan få med et annet flertall, sier Bastholm til TV 2.

Samler med sushi

Grande varslet 11.mars at hun ikke tok gjenvalg som leder. Motivasjonen for å forsøke å samle partiet var ikke til stede.

Melby har allerede tjuvstartet jobben med å jobbe de tre sammen til et team. Nylig møttes de for å snakke ut og peile ut kursen videre.

– Det var veldig hyggelig. Vi møttes hos Sveinung og spiste sushi. Vi planla litt hvor ofte vi som ledelse skal møtes, og ble enda litt bedre kjent. Jeg har tro på at dette kan bli et godt samarbeid.

I forkant av valgkomiteens innstilling skrev NRK en sak, basert på anonyme kilder, om at Melby hadde gitt uttrykk for at hun ikke ønsket å sitte i samme ledelse som Raja. Melby har hele avvist at hun har stilt noen betingelser for å sitte i samme ledelse som Raja, og mener nå hun har full tillit til at hennes tidligere konkurrenter nå vil henne vell som leder.

– Ja, det har jeg absolutt, sier Melby og minner om at de tre sitter sammen i regjering, og samarbeider hver dag.

500 helsesykepleiere

Dersom statsminister Erna Solberg skal klare å få regjeringen gjenvalgt, er hun avhengig av at Venstre og KrF styrker seg.

Melby har allerede sin strategi klar. Hun har en tydelig ambisjon om å breie ut Venstre, for å nå flere velgere mellom 30 og 50 år. Hun vil ha et Venstre som er relevant for hverdagen til folk.

Neste år skal partiet vedta politikken sin for den neste stortingsperioden, og Melby leder selv arbeidet med å forme et utkast til dette stortingsprogrammet. Et av forslagene er å styrke skolehelsetjenesten for ungdom.

– En av de største utfordringene vi har akkurat nå er at stadig flere barn og unge har psykiske utfordringer. Det må vi gjøre noe med, og vi vil derfor gå til valg på å ansette 500 nye helsesykepleiere den neste fireårsperioden, sier Melby.

Valget av ny ledelse i Venstre skjer på partiets landsmøte lørdag, og selv om Melby ikke helt tørr å ta seieren for gitt har hun foreløpig ingen søvnløse netter.

– Jeg sover kjempebra. Altså så godt som man gjør da men en toåring i hus. Jeg mister ikke nattesøvnen min over Venstre. Ikke ennå i hvert fall. Det kan sikkert skje.