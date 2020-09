Tores (50) hevn på samboeren går Norge rundt: – Jeg er full av faen

Tore Håland (50) og samboeren Connie Larsson (48) elsker å lure hverandre trill rundt. Da Tore nylig skulle ta hevn på henne, gikk det over stokk og stein.

– For å si det sånn, så ser jeg meg over skulderen nå. Jeg vet at hevnen kommer, sier Tore Håland (50) til TV 2.

I helgen la Grimstad-mannen ut en video av Larsson som har gått viralt.

LURINGER: Connie Larsson og Tore Håland utsetter hverandre jevnlig for såkalte pranker. Foto: Privat

«En dråpe er faktisk nok. Men et melkeglass er mye gøyere,» skrev han.

– Hva er det du har gjort?!

I videoen, som du kan se øverst i saken, heller han et melkeglass med rosa Zalo oppi boblebadet som Connie Larsson sitter i.

Så sniker 50-åringen, som driver sin egen countryradiostasjon, seg inn igjen mens han filmer.

Connie har ikke fått med seg at Tore akkurat har helt oppvasksåpe i badevannet, og skjønner ingenting når det blir mer og mer skum rundt henne.

– Tore, hva er det du har gjort, roper Connie, mens han ler så mye at kameraet rister.

– Jeg bare vasker deg litt, svarer han.

– Nei, nei, nei, nei, roper Connie mens hun forsvinner bak skummet.

Ukentlige «pranker»

Tore Håland forteller TV 2 at han og samboeren har for vane å «pranke» hverandre.

– Vi har holdt på med dette i noen år. Det begynte med at Connie og jeg spiste softis i Grimstad, og plutselig klinte hun softisen rett i fjeset på meg. Så der satt jeg, da, midt i fellesferien, omringet av folk, med is i hele fjeset, sier han.

Siden den gang har paret fortsatt å lure hverandre. Tore forteller at han blant annet har fylt samboerens hårføner med mel.

– Det ble mye mel på henne, for å si det sånn, sier han.

Og:

– Det endte med at hun forrige uke kastet vann og mel i fjeset på meg. Da måtte det jo bare bli hevn i boblebadet. Jeg er full av faen, sier han og ler.

Nylig bombarderte han samboeren med dopapir i en løvblåser. Se videoen under:

Dårlig stemning i stua

Tore Håland sier at paret ofte ler godt av hverandres påfunn, men at det én gang ble svært dårlig stemning mellom dem.

– Jeg lå på sofaen og tok meg en god cowboystrekk. Da hentet hun barbermaskinen. Hun visste ikke at den var stilt inn på bare to millimeter, så hun raket bort en bred stripe over hele hodet mitt. Da ble jeg litt sur, forteller han.

Rekordantall

Paret filmer ofte når de lurer hverandre, og videoene legger de ut på Facebook for å underholde venner og kjente.

– Vanligvis blir videoene sett et par tusen ganger, men boblebadvideoen har nå blitt sett 114.000 ganger!

– Hva tror du det skyldes?

– Jeg tror folk liker å få seg en god latter nå i disse koronatider. Vi må jo ha det litt morsomt også, svarer han.