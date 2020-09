Ødegaards andre test negativ

Se Real Betis - Real Madrid på TV 2 Sport 1 og Sumo lørdag fra klokken 20.30!

Martin Ødegaards andre koronatest skal ha vært negativ, det bekrefter Real Madrid på sine hjemmesider.

Hovedstadsklubben bekrefter at de seneste testene på både førstelaget og trenerteamet har alle vært negative. Det betyr at hele troppen, utenom Ødegaard, kan delta på treningen klokken 12.30 onsdag.

TV 2 får opplyst at Ødegaard forlot treningsanlegget etter bare 20 minutter. Grunnen skal være at han må avlegge en tredje test.

Ødegaard får ikke lov til å trene før han har avlagt to negative tester.

Resten av laget kan trene i grupper, fordi de har avlagt negative tester både mandag og tirsdag kveld.

Hele Real Madrid ble også testet onsdag morgen, hvor svarene vil bli offentliggjort onsdag ettermiddag.

– Det er pur lettelse. For det første så er det en tid for Ødegaard hvor han skal komme seg inn i Real Madrid. Det hadde vært blytungt dersom han ikke skulle ha muligheten til å spille seg sakte men sikkert inn i laget. For det andre er Serbia-kampen om tre uker. Der er vi nødt til å ha alle mann og spesielt de beste på dekk. Heldigvis er han frisk, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i Sportsnyhetene-sendingen.

Seint tirsdag kveld fikk TV 2 bekreftet at drammenseren hadde testet positivt for koronaviruset. Ødegaard skal ha testet positivt etter bortekampen mot Real Sociedad.

Ødegaard var den eneste Real Madrid-spilleren som testet positivt etter Sociedad-kampen.

21-åringen fikk sin startdebut for Real Madrid mot gamleklubben Real Sociedad søndag.

Nyheten kommer 16 dager før Norge skal spille en avgjørende kamp mot Serbia i EM-omspillet i Oslo 8. oktober. Ødegaard sto over forrige landslagssamling for å bli kampklar igjen etter en langvarig kneskade.

Derfor er nyheten onsdag svært positiv for landslagssjef Lars Lagerbäck.

I midten av september ble det meldt at Ødegaard var i fin framgang etter en trøblete periode med jumpers knee-smerter.

