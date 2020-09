Dette tror muslimske Sanna vil bli et problem på Farmen-gården

Make-up-artisten Sanna Khursheed (32) er muslimsk troende og ikke spesielt bevandret i norsk gårdsliv.

32-åringen har en rekke begrensinger som troende muslim, og det tror hun vil påvirke hennes liv inne på Farmen-gården.

– Det blir utfordrende for meg å være muslimsk på gården. Jeg spiser ikke gris og har mine begrensninger på hvordan jeg går kledd. Helst mye tildekket, og jeg vil ikke sove i samme seng med en mann, sier hun.

– Dette er klare utfordringer som jeg må være tydelig på, og jeg må forklare deltagerne at dette er mine grenser, forteller Khursheed til TV 2, da vi møtte henne før innspillingen startet i sommer.

REALITY-PROFIL: Sanna Khursheed (32) er en av årets Farmen-deltakere. Foto: Espen Solli/TV 2

– Blir fornærmet

I løpet av åpningsuken på Farmen har Khursheed støtt på flere vanskeligheter. Hun føler seg ikke hørt når det gjelder sengeplass, og hun kan heller ikke bade med de andre.

Stavanger-dama håper allikevel på forståelse, men hun er ærlig på at hun har et temperament.

– Jeg er en person som holder ting inni meg og så eksploderer jeg. Hvis noen forteller hvordan jeg skal leve og at jeg har blitt hjernevasket på grunn av religionen min, da blir jeg svært fornærmet og frustrert, sier hun.

Toleranse og respekt

Khursheed tenker at hennes deltakelse i årets sesong av Farmen på TV 2 kan være med å sette et eksempel på hvordan man kan vise toleranse for andre kulturer og religioner.

Hun og presten Thor Haavik (26) kommer godt overens første uken på Farmen. De er begge enige om å ha en gjensidig respekt til hverandres religioner.

– Thor er en fantastisk person. Han har vist mye respekt og interesse om troen min. Selv om han er kristen og jeg er muslim, så har vi de samme verdiene, forteller hun i programmet.

– Det er de største verdensreligionene som møtes når Sanna og jeg treffes, så det er viktig å ha gjensidig respekt, sier Thor i programmet.

Se video av Sanna og Thors samtale i toppen av saken.

PRESTEN OG MUSLIMEN: Thor og Sanna kommer godt overens inne på Farmen. Her er de i full gang med klesvasken. Foto: Espen Solli/TV 2

Respekt

Khursheed bodde en periode på Hawaii, og der lærte hun å akseptere hverandres forskjeller og å være inkluderende og interessert, fremfor å skyve vekk det man opplever som fremmed.

– Hvis vi klarer å vise på TV at man skal ha respekt for andre kulturer og mennesker, så har vi gjort noe bra. Det som skjer inne på Farmen med meg er relevant for samfunnet og spesielt i den tiden vi lever i nå, sier hun.

SMINKE: Farmen-deltakeren jobber som make-up-artist. Foto: Privat

Høye krav

Sanna jobber som make-up-artist og har mange kjente kunder foran speilet, som influenserne Sophie Elise Isachsen og Martine Lunde.

Selv er hun ikke så opptatt av å måtte sminke seg inne på Farmen, og hun er klar for å vise andre sider av seg selv på TV.

– Jeg blir alltid fortalt at jeg er pen og det irriterer meg, for jeg er ikke bare et «pretty face». Jeg kan fint gå uten sminke, så det blir ikke et problem på Farmen, avslutter Sanna.

