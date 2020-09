Navalnyj er utskrevet fra sykehus

Sykehuset opplyser onsdag formiddag at Navalnyj har mulighet til å bli helt frisk etter at prøver viste spor av nervegiften Novitsjok.

– Basert på pasientens framgang og den nåværende tilstanden, tror legene som har behandlet ham, at det er mulig at han blir helt frisk, heter det i en uttalelse.



Aleksej Navalnyj ble syk på en flyging i Russland 20. august. Etter internasjonalt press ble han fløyet til Berlin, der det ble påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok.

Navalnyj sier at laboratoriene i Europa som gjorde undersøkelser, fant spor av novitsjok «på og i» kroppen hans.

– To uavhengige laboratorier i Frankrike og Sverige og spesiallaboratoriet til det tyske forsvaret bekreftet at det var novitsjok på og i kroppen min, skriver Navalnyj i sitt første blogginnlegg siden innleggelsen.

Han bemerker at Russland fortsatt ikke har satt i gang etterforskning, og at det i russiske medier har blitt spekulert i at vestlig etterretning står bak.

Saken oppdateres!