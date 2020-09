Store forsinkelser på Østfoldbanen

Det er forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen onsdag formiddag etter at et tog sperret ett av to spor. Tre timer senere ble toget fjernet.

Rundt klokken 7 i morges fikk et tog tekniske problemer og sperret ett av to spor ved Rosenholm.

Det var derfor bare ett spor tilgjengelig for trafikk i begge retninger.

Rett før klokken 10 melder Bane Nor at toget er fjernet, men skriver at folk må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger.

Pressevakt Bård Bjerkaker i Bane Nor sa til TV 2 at togene måtte kjøre i kø og at det da tok tid å få avviklet trafikken.

– Det er litt surt nå spesielt fordi det er busstreik samtidig. Vi er lei oss for det, sier Bjerkaker.

FORSINKELSER: I tillegg til at det er busstreik, rammes reisende på Østfoldbanen også at togproblemer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Linjene som er rammet, er L2, L21, L22, R20.

Kraftig forsinket

TV 2s reporter Tom Rune Orset satt på et tog til Oslo som var kraftig forsinket.

– Det er en rekke innstilte avganger, og de som går, er kraftig forsinket. Jeg sitter på toget fra Halden som skulle ha vært på Oslo S 9.25, og jeg har bare så vidt forlatt Ski. De sier på høyttalerne at det er kø på linjene, sa Orset klokken 9.30.

Toget hans hadde avgang fra Halden 07.30.

For å komme seg fra Kråkstad til Oslo, en tur som normalt tar 31 minutter, måtte Orset bytte tog i Ski. Han ble dermed en time forsinket til Oslo.

– Enkelte tog innstilt

VYs pressetalsperson Nina Schage sa til TV 2 onsdag formiddag at de ikke hadde fått meldinger om store forsinkelser, men hun sa at passasjerer måtte regne med innstillinger og forsinkelser.

– Det er enkelte tog som er innstilt, sier hun.

Schage sa at de passasjerene som satt på toget som fikk tekniske problemer, måtte sitte der i en og en halv time før de fikk forlate toget.

Pressevakta opplyste også at det er satt opp buss for tog mellom Oslo og Vestby som følge av den tekniske feilen.