Smitteboom i Oslo – frykter «svært inngripende tiltak»

Antall nye smittede i Oslo har nesten doblet seg på et døgn. Byrådet varsler at kommunen må gå drastisk til verks om man ikke lykkes med å slå ned smitten.

Smitten har økt kraftig i Oslo siste døgn. Ytterligere 55 personer er smittet, mot 26 døgnet før.

I forrige uke ble det registrert 306 nye smittede – mer enn 100 flere enn uken i forkant.

– Situasjonen i Oslo er alvorlig. Det er et høyt tall, og en kraftig økning fra ukene før. Denne utviklingen må vi stoppe, og vi må gjøre det nå. Hvis antallet smittede fortsetter å øke så kraftig, må vi igjen innføre svært inngripende tiltak, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

14 av 15 bydeler er røde. Smitteutbruddet er størst i bydel St. Hanshaugen, hvor 142 personer er smittet per 100.000 innbygger, viser kommunens oversikt.

– Jeg ser med uro at mange nå er lei, forståelig nok, men nå er det mer enn noensinne viktig at vi alle holder ut. Vi skal holde kontroll på smittesituasjonen i Oslo, men da trenger vi hjelp fra Oslo-folk, sier helsebyråden.

TILTAK: Helsebyråd Robert Steen forteller at vurderer å innføre strengere koronatiltak i Oslo som følge av det pågående utbruddet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Vurderer ytterligere tiltak

Mandag offentliggjorde byrådet nye smitteverntiltak i Oslo. Fra tirsdag ble det forbudt å samles med flere enn ti personer i private hjem. I tillegg ble anbefalingen om munnbind utvidet til å gjelde alle steder det der er mange mennesker.

Utesteder oppfordres også til å registrere gjester, slik at smitteoppsporing når noen tester positivt skal bli mer effektiv.

– Vi har ikke hatt så høye smittetall siden 3. april. Da registrerte vi 90 nye smittetilfeller. Byrådet følger situasjonen nøye og vil vurdere nye tiltak om det blir behov for det, sier Steen.

Forstår at folk er lei

Ordfører Marianne Borgen (SV) forteller at hun er imponert over hvordan innbyggerne i Oslo har stått sammen og håndtert pandemien siden mars. Samtidig har hun forståelse for at folk har gått lei av å leve med restriksjoner og smittevernregler.

SMITTE: Ordfører Marianne Borgen (SV) mener at en nasjonal dugnadsånd er viktigere enn noen gang for å slå ned smitten i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg har forståelse for at folk kan bli slitne og at man kan gå litt lei. Dette er mer langvarig enn vi både håpet og trodde. Når vi nå går en kaldere og mørkere tid i møte, blir det desto viktigere at vi minner hverandre på hva dette handler om: At vi tar vare på hverandre og at vi redder liv. Nå må vi holde ut, sier hun.

Borgen viser til at de generelle smittevernreglene fortsatt er de viktigste for å bremse smitten. Hun oppfordrer alle til å ha god håndhygiene, holde avstand og bruke munnbind på steder hvor én-metersregelen ikke er mulig å overholde.

I tillegg ber hun alle som kan om å ha hjemmekontor, for å ikke belaste kollektivtrafikken. Må du likevel reise kollektiv, anbefaler hun å reise utenom rushtid.

– Nå er det viktigere enn noen gang at vi samarbeider, og at vi har samholdet og dugnadsånden som Oslos befolkning har vist siden mars, sier Borgen.

Bekymret over munnbind-bruk

Siden byrådet gikk ut med sterk generell oppfordring om å bruke munnbind, har likevel minoriteten vært å se med munnbind på buss og trikk i Oslo.

– Det er bekymringsfullt at mange ikke følger anbefaling om å bruke munnbind. Selv om det er uvant å gå med, må vi ta en for laget, sier Borgen.

Hun peker på at bruken er spesielt viktig nå, ettersom busstreiken fører til at trikk og t-bane blir fulle i rushtiden.

– Selv om du ikke er i risikogruppen betyr det mye for andre som kan bli syke av viruset, sier Borgen.

Verken ordføreren eller helsebyråden vil svare på om de planlegger å legge ned et påbud.

– Det er for tidlig å si hvor mange som følger munnbindanbefalingen. Ruter har observatører som følger med på munnbindbruken, sier helsebyråd Robert Steen.

Setter av milionbeløp til testing

Helsebyråden mener Oslo-innbyggerne må ta et kollektivt ansvar for smittesituasjonen.

– Nå må vi ta ansvar sammen, for hverandre og for byen vår. De som har symptomer må teste seg, selv om symptomene er milde. Det gjelder også de som tidligere har testet seg med negativt testresultat og som nå har fått en ny runde med symptomer, sier Steen.

Samtidig som at det oppfordres til testing, jobber Oslo med å øke testkapasiteten.

For å nå målet om å kunne teste fem prosent av befolkningen i uka - som tilsvarer 35.000 tester - er det satt av et milliardbeløp, får Dagbladet bekreftet fra byrådsleder Raymond Johansen onsdag.

Helsebyråden forteller at kommunens tjenester er under press i forbindelse med smitteøkningen. Derfor etterlyser han også nasjonale løsninger for å lette jobben med smittesporing.

– Tjenestene våre er under press. Derfor ville det være fint om vi kunne fått nasjonale løsninger med smittestopp-app og nye løsninger for testing og smitteoppsporing. Slik systemet er i dag er det enormt ressurskrevende for kommunene, og vi må flytte på ansatte som vi gjerne skulle brukt til andre oppgaver, sier Steen.

Vil ta tid

Folkehelseinstituttet forteller at det vil ta tid før man kan se om de nye tiltakene i Oslo har effekt.

– Vi følger situasjonen tett sammen med Oslo kommune, så ser vi etter hvert hvordan disse tiltakene virker. De må få litt tid til å virke før vi gjør en vurdering av det, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

– Man ser ikke noen effekt enda?

– Ikke umiddelbart, for det tar litt tid fra folk blir smittet til de blir syke og fra de blir testet til de blir registrert, sier Vold.