Hver morgen klokka 07 skjedde det noe uforklarlig i landsbyen – nå er mysteriet løst

I over 18 måneder har internettet i den lille byen Aberhosan krasjet på nøyaktig samme tidspunkt hver dag. Syndebukken ble funnet i stua til et eldre ektepar.

Helt siden starten av 2019 år har bredbåndet i Aberhosan i Wales krasjet og blitt tregt nøyaktig klokka 07 hver eneste morgen.

Frem til nå har ingen ifølge CNN klart å finne årsaken til at de 400 innbyggerne i landsbyen mister nettet på samme tidspunkt hver dag.

I en pressemelding skriver selskapet Openreach, som har såkalt oligopol på rør og kabler i Storbritannia, at feilen endelig er funnet:

I et gammelt TV-apparat.

– Dette høres ut som historien om tjukk-TV-en som ikke ville dø og som gjorde alt det klarte for å overleve, sier den lattermilde teknologieksperten Magnus Brøyn til TV 2.

TEKNOLOGIEKSPERT: Magnus Brøyn er gründer og byråleder i Coxit. Foto: Privat

Byttet ut alle kabler

Det var for 18 måneder siden at innbyggerne begynte å legge merke til at nettet alltid var nede klokka 07.

De varslet Openreach, som rykket ut med sine teknikere for å fikse feilen.

Teknikerne måtte dra hjem med uforrettet sak, ettersom de ikke fant feil på verken kabler, rør eller ledninger.

Under et nytt forsøk gravde de opp og byttet ut samtlige kabler og ledninger, men til ingen nytte.

Nettet fortsatte å forsvinne nøyaktig klokka 07.

I pressemeldingen skriver Openreach at de til slutt sendte ut sine mest erfarne ingeniører for å lokalisere feilen.

Ingeniørene flyttet inn i et hus utenfor landsbyen, og utførte en rekke tester.

De hadde en teori om at problemet kunne skyldes elektrisk støy, men hvor kom støyet fra?

– At vi ikke klarte å lokalisere feilen kundene våre opplevde, gjorde oss både frustrerte og nedfor, sier tekniker Michael Jones i pressemeldingen.

SYNDEREN: Et bilde av et gammelt TV-apparat, såkalt tjukk-TV. Foto: Colourbox

Sendte ut sine beste menn

Jones, som har jobbet med saken helt siden starten, forteller at ingeniørene tok i bruk et såkalt oscilloskop.

Dette er et måleinstrument som analyserer tidsvariasjonene i et elektrisk signal.

En tidlig morgen gikk ingeniørene gatelangs i Aberhosan med oscilloskopet i hendene. De hadde en formening om at det elektriske støyet kom fra et elektrisk apparat, men hadde ingen anelse om hvor de skulle lete.

Nøyaktig klokka 07 begynte analysatoren å pipe på grunn av en stor elektrisk utladning.

– Kilden til den elektriske forstyrrelsen ble sporet til en eiendom i byen. Det viste seg at beboerne hver morgen klokka 07 slo på den gamle TV-en sin, og dette slo ut bredbåndet i hele byen, står det i pressemeldingen.

Gufs fra fortiden

Teknologiekspert Brøyn sier til TV 2 at dette er et kjent fenomen, men at det svært sjeldent skjer i disse dager.

– Dette er et gufs fra fortiden, fra da mange hadde tjukke TV-apparater som har elektriske utladninger som kan påvirke den digitale infrastrukturen, sier han.

Og:

– Det var jo flott at beboerne var så glade i frokost-TV, da, og slo på TV-en på samme tidspunkt hver eneste dag! Siden det alltid skjedde på det samme tidspunktet, ble det jo lettere å løse saken.

Tekniker Jones forteller at beboerne i huset ikke skjønte noe da han og teamet hans banket på døra.

– Som du sikkert kan forestille deg, ble beboerne rystet da vi fortalte at den gamle TV-en deres var årsaken til hele byens bredbåndproblemer. De gikk umiddelbart med på å slå det av og aldri bruke det igjen, sier han.

Dagen etter, var det igjen fullt trykk på bredbåndslinja i Aberhosan klokka 07.

– Ikke så sjeldent som folk tror

Magnus Brøyn sier til TV 2 at alle strømførte apparater kan påvirke for eksempel bredbåndstilkoblingen.

– I dette tilfellet var det et gammelt TV som nektet å dø, som sørget for elendigheten i landsbyen, sier han og ler.

Overingeniør i Openreach Wales-avdeling, Suzanne Rutherford, sier også at det ikke er sjeldent at elektriske apparater slår ut bredbåndtilkoblingen.

– Dessverre skjer ikke dette så sjeldent som folk gjerne tror. Alt med elektriske komponenter, alt ifra utelys til mikrobølgeovner og overvåkningskameraer, kan påvirke bredbåndtilkoblingen din. Vi oppfordrer folk å passe på at deres elektriske apparater er godkjent og i tråd med nåværende britiske standarder, sier hun.