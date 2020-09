Myrhol operert – ute resten av året

Det bekrefter klubben Skjern på sine hjemmesider.

Skjern-kapteinen har lidd av skuldersmerter siden treningskampen mot Skanderborg, og derfor har nordmannen flere ganger fått injeksjoner i skulderen - men uten ønsket effekt.

Derfor, ifølge Skjern-staben, var den eneste utveien at Myrhol ble operert.

- Skulderskaden har siden treningskampen blitt stadig verre, og til slutt har ikke Bjarte klart å kaste skikkelig. Ettersom MR-skanningen ikke ga et nøyaktig svar, valgte vi derfor - på grunn av forverringen - å foreta en nøyaktig artroskopisk vurdering av leddet, sier Skjern-lege Steen Kalms på klubben hjemmeside.

- Operasjonen har gått bra, og de neste seks ukene går med lettelse - før de tilsvarende seks ukene med gjenoppbygging venter, sier Steen Kalms, som rapporterer om godt humør fra Myrhol til tross for operasjonen.

– Ikke mer enn tida og veien

VM i håndball skal etter planen spilles 13.-31. januar 2021. Det kan Myrhol fortsatt rekke, ifølge TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det er klart at det er aldri heldig å få en sånn skade. Han vil være ute i tre måneder og oppkjøringen til forhåpentligvis et mesterskap begynner rett rundt jul. Ut ifra den prognosen så er det ikke mer enn tida og veien, sier han.

– Bjarte er en fighter som har kommet tilbake fra alt. Han er dedikert og god på å gjøre de tingene han skal på trening og ellers. Selv om man aldri har en garanti når det gjelder skulderskader, understreker Svele.

Myrhol har kommet sterkt tilbake fra skade tidligere, noe Svele tror 38-åringen vil gjøre på nytt.

– Vi håper for Bjarte sin del at han kommer tilbake så fort som mulig, både for Norge og Skjern, og at lang og tro tjeneste kan ende med et OL når det kan arrangeres. Hedersmannen hadde fortjent det.

Saken oppdateres!