Varslet regjeringen om mistanke mot Bertheussen: – Var ubehagelig rolig

Både stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og kona, tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, skal onsdag vitne i retten.

Laila Anita Bertheussen (55) er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Smines Tybring-Gjedde sa hun på et tidspunkt luftet bekymringene sine med Rita Karlsen i HRS.

– Vi hadde gitt støtte til en som trengte trøst, også var det hele kanskje en lek. Jeg ble også bekymret over at Bertheussen ikke utviste redsel for det som skjedde, sa Frp-politikeren.

Hun fortalte at hun opplevde situasjonen som alvorlig at Rita Karlsen ønsket at hun skulle sende en bekymringsmelding til Erna Solberg. Tybring-Gjedde forteller at hun nevnte saken for departementsråden, som videre skulle ta det med Statsministerens kontor.

– Vi innså at dette var en alvorlig sak, både for dem personlig og for landet. Jeg mente at mistanken burde komme statsministeren for øre, om mistanken var riktig eller feil, skulle ikke vi avgjøre. Dette er noen dager før pågripelsen. Jeg syntes det var svært krevende. Jeg var samfunnsikkerhetsminister, vårt hjem var filmet. Jeg gikk likevel tjenestevei.

Tybring-Gjedde sier Bertheussen virket «ubehagelig rolig».

– Mottok ikke hjelp

Smines sier hun opplevde det som svært ubehagelig å bli karakterisert som «purketryner» i teaterstykket «Ways of seeing».

– Jeg hadde ikke noe vern. Jeg hadde ikke noe sted å gå, sier Tybring-Gjedde og sier at «ingen hørte på meg».

Hun sier hun prøvde å varsle Statsministerens kontor, fordi hun følte seg krenket og overvåket, men at hun ikke mottok noen hjelp.

Dette bidro til at belastningen ble for stor, og at hun måtte sykemelde seg.

– Invasjon

Tybring-Gjedde startet med å fortelle hva hun mener saken startet med.

– Jeg ønsker å påpeke hva denne saken startet med. Det startet med at reaksjoner på at navngitte personer ble konstruert inn i et rasistisk nettverk i teaterforestillingen «Ways of seeing», sa Smines Tybring-Gjedde.

Hun sa det opplevdes som en invasjon av privatlivet.

TIDLIGERE STATSRÅD: Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Foto: Gorm Kallestad

Samtidig raste hun mot at messenger-meldinger fra gruppen «Hækaveh» er blitt lekket til mediene. Eks-statsråden sier hun forstår at messenger-meldingene blir brukt som bevis i saken, men at det for henne er «ubehagelig og vanvittig flaut».

– Det er svært alvorlig. En invasjon av uskyldige menneskers privatliv, sa hun.

I messenger-gruppen var blant andre Bertheussen, Tybring-Gjedde, daglig leder Rita Karlsen i Human Rights Service og ekskona til Per Sandberg, Line Miriam Haugan.

Tybring-Gjedde omtaler messenger-gruppen som en ventil.

– Lekkasjene fra PST viser at vi ikke kan være private noen steder. Det bør bekymre flere enn meg, sa Smines Tybring-Gjedde.

– Vi bør kunne aksepterte at PST har tilgang til å kunne ha tilgang til opplysninger for å avverge alvorlige handlinger, men det jeg ikke kan akseptere, er at PSTs meldinger som ikke har blitt lagt frem i retten, havner i mediene. Det kan jeg ikke akseptere. Aktoratet har nøye valgt ut hvilke meldinger som er relevante for saken, denne lekkasjen er en invasjon fordi det er invasjon av privatlivet mitt, sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Den 10. desember ble Berthussen invitert inn i messenger-gruppen, ifølge Frp-politikeren. Smines Tybring-Gjedde ønsket å støtte henne, og snakke privat om hvordan hun opplevde situasjonen.

– Hadde jeg visst at mine private og helt personlige meldinger, ville sett dagens lys, så kan det tenkes at jeg hadde formulert meg ganske annerledes.

Mottok trusselbrev

Ekteparet Tybring-Gjedde, som satt i satt i sentrale maktposisjoner i februar 2019, mottok den 5. februar et trusselbrev i posten.

Med teksten «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn», mener påtalemyndigheten at brevet var egnet til å påvirke.

– Ja, jeg ble redd. Min reaksjoner handler både om tidligere erfaringer og reaksjoner på «Ways of seeing», sa Tybring-Gjedde.

Hun sier trusselbrevet stengte henne inne i huset.

– Jeg gjorde endringer i måten jeg levde på, og satte bilen langt fra Stortinget eller der jeg bodde.

Fakta om rettssaken mot Laila Anita Bertheussen * Laila Anita Bertheussen (55) er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). * Hun nektet straffskyld på samtlige 15 punkter i tiltalen da saken startet i Oslo tingrett 8. september. Både Bertheussen og hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært ensidig og preget av tunnelsyn, og at andre står bak. * Onsdag skal ekteparet, tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) vitne i saken i Oslo tingrett. De mottok 5. februar et trusselbrev påtalemyndigheten mener Bertheussen har sendt og forsøkt å få til å se ut som det hadde en forbindelse til teateroppsetningen «Ways of Seeing» hvor bilder av huset til Wara og Bertheussen var brukt. * Onsdag skal også to politietterforskere som har gransket brevene og en påstått sammenheng med en printer som Laila Anita Bertheussen skal ha kjøpt i januar 2019, vitne i retten. * Saken skal etter planen vare fram til midten av november, men ligger etter de to første ukene langt foran skjemaet. Kilde: NTB

– Handlingen anses som en trussel mot samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og var egnet til å påvirke hennes arbeid som minister, blant annet i spørsmål om politikkutforming og gjennomføring, skriver statsadvokat Marit Formo i tiltalen.