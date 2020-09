Siden den første M-bilen fra BMW dukket opp i 1986 har modellene blitt smått ikoniske. De representerer kanskje det sterkeste BMW DNA-et av alle. Nemlig kjøregleden.

Så har da også entusiastene trykket de etter hvert mange M-modellene til sitt bryst.

I en tid med store forandringer i bilismen har produsenten fra tyske München fortsatt planer om å bygge moro-biler.

I mars 2021, 35 år etter første generasjon ble lansert, kommer helt nye M3 Sedan og M4 Coupé. Tradisjon tro med plass til fem i M3 og fire i M4. Å finne den perfekte balansen mellom særdeles sportslige ytelser og hverdagsbruk er ikke en oppgave spesialistene i BMW Motorsports-avdeling har tatt lett på. Helt siden 1972 har de stått bak de hvasseste modellene.

– Dette er biler med en helt spesiell plass i hjertet til de med bensin i blodet. Det er heller ikke alle bilprodusenter forunt å kunne tilby biler som dette, som en del av en bred modellportefølje. Det sier Marius Tegneby, som er kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

BMW M3 Sedan til venstre og M4 Coupé.

Standard og Competition

Som flere nåværende modeller fra BMW M-sport blir M3 og M4 tilbudt i to versjoner. Hjertet i begge er den samme turtallsvillige rekkesekseren man finner i X3 M og X4 M.

Standardversjonen byr på 480 hk og 550 Nm dreiemoment i kombinasjon med en 6-trinns manuell girkasse. 0-100 km/t gjøres unna på 4,2 sekunder.

Competition-versjonen byr på 510 hk og 650 Nm dreiemoment i kombinasjon med en 8-trinns M Steptronic girkasse. Da gjøres sprinten fra 0-100 km/t unna på 3,9 sekunder. Toppfarten er begrenset til 250 km/t. Den kan om ønskelig løftes til 290 km/t med M Driver’s Package.

Kreftene går i klassisk BMW M-maner til bakhjulene, men fra sommeren 2021 vil Competition-modellene også tilbys med M xDrive – firehjulsdriftsystem. M xDrive kan også konfigureres ut ifra individuelle behov. Dermed kan puristene fortsatt nyte egenskapene til den klassiske bakhjulsdriften ved enkelt å deaktivere firehjulsdriften.

Særegne M-detaljer går igjen i interiøret. På sedvanlig vis lar interiøret seg skreddersy med en rekke farger og materialer.

Design og interiør

Helt nye M3 og M4 skiller seg fra sine søsken i 3- og 4-serien med særegne designdetaljer og egne linjer. Den stående nyregrillen fra BMW 4-serie er også å finne på M3. Dermed har begge modellene samme definerte uttrykk, med selskap av store luftinntak i den markante støtfangeren. Panseret preges av både forhøyde og nedsenkede flater.

Taket, i karbonforsterket plast (CFRP) for lavere tyngdepunkt, har to finner som opitmaliserer luftstrømmen sammen med hekkspoileren. Hekken på begge bilene preges av markante linjer, en kraftig diffusor og de karakteristiske fire eksosrørene som måler 100 mm i diameter hver. De brede hjulbuene og spesielle speilhusene er andre ikoniske BMW M-detaljer.

På sedvanlig vis lar interiøret seg skreddersy med en rekke farger og materialer.

Ønsker man virkelig å maksimere M-følelsen, kan man velge de spesielle bøttesettene i karbon.

De store «grill-nyrene» er omdiskutert. Er de for mye?

Til hverdag og fest

Til hverdags er det greit å notere seg at bagasjerommet i M3 byr på 480 liter, mens bagasjerommet i M4 Coupé rommer 440 liter. I tillegg kan man laste 75 kg på taket ved behov. Selv om moro-faktoren er høy fungerer den også som familiebil.

For de mer spesielle anledningene, som en dag med banekjøring, inneholder betjeningssystemet til de to nye M-modellene en rekke nye funksjoner som bidrar til å løfte kjøreopplevelsen ytterligere. Med den nye M Traction Control, kan DSC-systemet gjennom ti trinn justeres til sjåførens personlige preferanser og behov. Med M Drift Analyzer, registrereres og vurderers kjøringen med egen statistikk for svingmanøvre.

Et spesielt understell, et kraftig bremsesystem og en aktiv differensial på bakakslen, er noen av de mekaniske løsningene som bidrar til den spesielle kjørefølelsen man kan oppleve i den nye generasjonen M3 og M4.

– Bilmodeller som M3 og M4 bærer på en arv som forplikter mer enn andre. Det er biler som skal fungere både i hverdagen og på racingbanen. Vi er sikre på at også denne generasjonen vil svare ja når det bys opp til dans, sier Tegneby videre.

Dette koster de

Norske forhandlere vil åpne for bestilling av de helt nye M3 og M4-modellene senere i høst. De første bilene forventes til Norge i mars 2021.

Estimert priser: BMW M3 Sedan: fra kr. 1.129.300. BMW M3 Competition Sedan: fra kr. 1.162.900.

BMW M4 Coupé: fra kr. 1.183.200. BMW M4 Competition Coupé: fra kr. 1.216.700.

Kjøreglede står i fokus. Men smaker det, så koster det. Prisene starter på drøyt 1,1 million kroner.

Cabriolet og stasjonsvogn

M-fans har mer å se frem til i tiden fremover. En helt ny M4 cabriolet lanseres også i 2021. Det som har vært en godt bevart hemmelighet, frem til i høst, er at det også vil komme en M3 Touring. Altså en stasjonsvogn-variant.

Utviklingen av M3 Touring er fortsatt i startfasen, hvor hele prosessen frem til serieproduksjon vil ta rundt to år. Testingen av prototypene begynte tidligere i september. Det bekrefter at M3 Touring ikke lenger bare er en drøm som forblir på tegnebrettet, men en ekte modell hvor de sportslige egenskapene til en M-modell møter de praktiske formene til en stasjonsvogn. En kombinasjon mange BMW-entusiaster lenge har ventet på.

Se bildene av M3 og M4 her:

