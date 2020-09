Fotballryktene: Franskmann nærmer seg Manchester United

Ousmane Dembélé (23) har tidligere vært linket til Manchester United. Nå er franskmannen nærmere klubben enn noen gang, det skriver Daily Record. Ole Gunnar Solskjær ønsker i utgangspunktet å få i orden en låneavtale, men Barcelona ønsker angivelig å selge franskmannen. Prislappen? 100 millioner euro.

Den økende interessen for Dembélé skyldes nok i stor grad at Manchester United ikke har klart å få til en avtale med Borussia Dortmund og Jadon Sancho. Og nå spøker det virkelig for en overgang for 20-åringen. Ifølge The Independent har Borussia Dortmund-sjef Sebastian Kehl utelukket en overgang for Sancho dette vinduet.

Arsenals Matteo Guendouzi skal ha kommet med en muntlig søknad om å forlate klubben, ifølge Tribal Football. 21-åringen har lenge vært linket til Paris Saint-Germain, men PSG-sjef Thomas Tuchel har avvist dette. Likevel skal det være flere klubber i Spania, Italia og Frankrike som er interessert i midtbanespilleren.

Ifølge Sky Sports er Chelseas forsvarer Antonio Rüdiger (27) i tenkeboksen, hva gjelder sin fremtid i London-klubben. Rüdiger har ikke fått spilletid så langt denne sesongen og var ikke engang med Frank Lampards tropp mot Liverpool søndag forrige uke. Dette er et problem for Rüdiger, som har ambisjoner om å beholde plassen sin på det tyske landslaget.

Arsenal har lenge vist interesse for Lyons midtbanespiller Houssem Aouar. Nå har Mikel Arteta fått konkurranse fra en ikke-navngitt Champions League-klubb. Det skriver Metro.



Fulham er nær ved å hente Ademola Lookman (22) på lån fra RB Leipzig, det skriver The Evening Standard. Nå som Leipzig har sikret seg Alexander Sørloth skal også Lookman være interessert i en mulighet for å vende tilbake til engelsk fotball.'

Newcastle har vist interesse for Napolis polske spiss Arkadiusz Milik (26). Det skriver italienske Corriere Dello Sport.