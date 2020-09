«Rasisme-benken» blir stående

Bydel Gamle Oslo mente at denne benken hyller mannen bak «moderne rasisme» og ville ha den fjernet. De fikk nei.

Går man i Botanisk hage i Oslo sentrum, vil man gå forbi en helt ordinær benk.

Det som skiller denne fra andre benker, er at den ble dedikert til den kjente svenske vitenskapsmannen Carl von Linné.

Ifølge Store norske leksikon er Linné mest kjent for å ha systematisert biologien og kategorisert dyr og planter.

Men SV og Rødt mener han står bak moderne rasisme og ville ha den fjernet.

Det ble vedtatt i bydelsutvalget i Gamle Oslo forrige uke.

– Benken skal stå

Men å fjerne benken er ikke aktuelt, sier Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo.

— Vi har en benk. Den står der, og vi ser ikke at det er aktuelt å fjerne den som respons på det som kom fra bydelsutvalget, sier fungerende museumsdirektør Jan Lifjeld til Khrono.

Det samme sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, til nettstedet.

— Jeg tror nok benken skal stå, men kanskje må vi vurdere hva som står på plaketten, sier Stølen.

Hyllest

Forslagsstiller Hasti Hamidi i Gamle Oslo SV sier til Khrono at de ikke vil legge føringer for hva Botanisk hage skal gjøre, men håper at det kan bli starten av en større debatt om Carl von Linné og avkolonisering ved UiO.

En av dem som kontakt med Hamidi, var 27 år gamle Waad Alrady. I flere år har hun gått forbi benken uten å bry seg. Tidligere i år stoppet hun for første gang for å lese på plakaten. Da tok hun grep.

– Det startet med en familietur til botanisk hage, hvor vi skulle lukte på urter og se på blomster. Vi stoppet ved denne benken, der sto det at det var en slags hyllest til Linnés bidrag, sa Alrady til TV 2 tidligere denne uken.