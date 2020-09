– Det er selvsagt knyttet stor risiko for å bli smittet ved å gå renn i ulike land, men det er jo konkurransene vi trener for. Så nyheten fra FIS om at verdenscupen skal gå som planlagt er virkelig en gladnyhet, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Blir slik vi har planlagt

Trønderen gikk faktisk renn tirsdag kveld i Trysil. Et rulleskirenn som grunnet situasjonen vi er i nå hadde få deltakere og tilskuere.

– Verdenscup i langrenn blir slik vi planla i juli. Det betyr sesongåpning i Ruka i Finland i slutten av november, deretter renn på Lillehammer, så Davos og Dresden før Tour de Ski. Etter touren skal vi tilbake til Skandinavia og blir der nesten helt fram til VM i Oberstdorf. Det vil si et program som er nesten helt som normalt, sier rennsjef i Det internasjonale skiforbundet (FIS) Pierre Mignery til TV 2.

– Vår plan er at alle konkurranser skal foregå innen Schengen-området frem til verdenscupavslutningen, som er i Kina. Selv om vi i FIS har utarbeidet våre regler for hvordan dette skal foregå, så må vi selvsagt forholde oss til de bestemmelsene som er i de ulike landene vi besøker, forklarer Mignery.

FIS-sjefen understreker at løpere og støtteapparat må forberede seg på en litt annerledes vinter hvor det blir stilt større krav om å vise fleksibilitet.

– Vi ser jo at ting endrer seg nærmest fra uke til uke, sier Mignery.

– Flere koronatester enn renn

– Det blir selvsagt enda viktigere nå å være ekstra nøye med hygiene, spesielt på reise. Men, jeg tror at vi løpere er godt trent på denne biten, så det at det blir renn er jo en gladmelding, sier Høsflot Klæbo.

– Og du er forberedt på at det kan bli noen koronatester utover vinteren?

– Ja, jeg ser for meg at det blir flere koronatester enn renn denne sesongen. Hvis opplegget er slik jeg har hørt, at vi må testes før vi drar på renn og at vi må ha en negativ test før start, så blir det jo to tester i uka og flere tester enn renn. Men, hvis det er det som må til, så er det helt greit for meg. Vi har jo sett at det er mulig å få til store idrettsarrangementer – som Tour de France – så da må vi også kunne få det til, påpeker Høsflot Klæbo.



Verdenscupen starter 27. november i finske Ruka.