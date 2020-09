Tiltalt for å ha sendt gift og trusselbrev til Trump: – Gi opp!

I et brev adressert til Donald Trump truet den kanadiske kvinnen med hva som ville skje om presidenten ikke trakk seg fra valget.

En kanadisk kvinne er tiltalt for trusler mot president Donald Trump, etter å ha sendt et trusselbrev som inneholdt det giftige stoffet ricin til Det hvite hus.

53 år gamle Pascala Ferrier bar både kniv og pistol ta hun ble arrestert på grensen mellom USA og Canada søndag, ifølge nylig offentliggjorte rettsdokumenter. Tirsdag møtte Ferrier i retten for første gang, og her ble trusselbrevet gjennomgått.

– Jeg har funnet et nytt navn til deg: 'Den stygge tyranniske klovnen', står det i det håndskrevne brevet, gjengitt av AP News.

«En spesiell gave»

I brevet, som ble stanset før det nådde Det hvite hus, kommer det frem at Ferrier er svært kritisk til Donald Trump. Hun skriver at presidenten bør «gi opp» og trekke seg fra det kommende valget.

Pascale Ferrier møtte i retten tirsdag. Hun nekter straffskyld. Foto: Ralph Sirianni/REUTERS

– Jeg har laget en 'spesiell gave' slik at du kan ta en avgjørelse. Gaven er i dette brevet, skriver Ferrier med henvisning til det dødelige stoffet ricin.

– Hvis det ikke virker, finner jeg en bedre oppskrift for en annen gift, eller kanskje jeg bruker pistolen min når jeg har mulighet til å komme. Nyt det!, fortsetter Ferrier.

Aktiv i sosiale medier

Ferrier er også tiltalt for å ha sendt lignende brev til ansatte ved fengsler i Texas, hvor hun nylige ble arrestert for brudd på våpenloven. Også her truet hun med å «finne en bedre oppskrift» dersom ikke giften skulle fungere.

Hun ble arrestert søndag, etter at etterforskere fant fingeravtrykkene hennes på brevene sendt til fengslene i Texas. FBI sier at hun tidligere denne måneden publiserte flere innlegg i sosiale medier med emneknaggen «#killTrump» og frasen «den stygge tyranniske klovnen».

Ferrier nekter straffskyld, og mener det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at hun står bak brevene. Trusler mot presidenten kan straffes med fengsel i opptil fem år.