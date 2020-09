Kina vil bli karbonnøytralt innen 2060

Kina har verdens største utslipp av klimagasser og står alene for rundt en firedel av verdens utslipp.

Målene som Xi presenterte i sin FN-tale tirsdag, er de mest konkrete som Kina har erklært offentlig så langt. Da Parisavtalen ble framforhandlet i 2015, lovet Kina at landets utslipp skulle nå toppen rundt 2030.

Tiltakene i avtalen utgjør et minimum av det som er nødvendig for å beskytte verden, sa Xi i sin tale under FNs høynivåmøte tirsdag.

– Menneskeheten kan ikke lenger overhøre naturens gjentatte advarsler, understreket presidenten.

– Et betydelig skritt fremover

Flere miljøaktivister og forskere reagerte positivt på Xis erklæring, som ble betegnet som overraskende.

– Et betydelig skritt framover for internasjonalt samarbeid, sier Patricia Espinosa, leder for FNs klimakonvensjon.

Klimaforsker Joeri Rogelj ved Imperial College i London mener Kinas nye erklæring vil få stor betydning for de internasjonale ambisjonene om tiltak mot klimaendringene.

Høye mål

Karbonnøytralitet innebærer å iverksette tiltak som er ment å kompensere for utslipp av klimagasser slik at påvirkningen på klimaet nulles ut.

Målet kommer til å bli utfordrende for Kina, da store deler av deres elektrisitet i dag kommer fra kullkraft. Kull betegnes som en av de mest karbonintensive fossile brennstoffene.

I 2018 lå Kinas utslipp på 10 billioner tonn CO2, noe som tilsvarte nesten det dobbelte av USA og tre ganger så mye som EU, skriver AP.

Håper på en positiv trend

En busstur i Shanghai Foto: Aly Song / Reuters

MIT-professor John Sterman håper på at dette kan føre til en positiv trend.

– Det legger mye mer press på USA, sier han til AP.

Ifølge hans «omtrentlige beregninger» vil målet til Kina kunne ha stor effekt på fremtidens klima, men det avhenger av selve gjennomføringen av utslippsreduksjonen og hvor snart de setter i gang, skriver nyhetsbyrået.

De 30 landene som har løfter om klimanøytralitet står nå for til sammen 43% av verdens karbonutslipp fra brenning av fossile brensler. Landene med størst utslipp som ikke har stilt seg bak klimaløftet er USA, India, Russland, Iran, Saudi Arabia, Indonesia, Sør-Afrika, Tyrkia, Brasil og Australia.

Ansvarsfraskrivelse

Trump uttalte i 2017 at klimakrisen var en «hoax», og trakk USA ut av Parisavtalen. Til tross for å ha trukket tilbake hundrevis av klimareguleringer, uttalte han under FNs generalforsamling at ingen andre land har hatt en større nedgang i utslipp enn USA, skriver Reuters.

– De som angriper Amerikas eksepsjonelle klimarekord mens de ignorerer Kinas enorme forurensning er ikke interessert i miljøet. De vil straffe Amerika, sa han.

Brasils president Jair Bolsonaro brukte også sin tale til å skyve unna internasjonal kritikk ovenfor landets klimapolitikk, skriver nyhetsbyrået.