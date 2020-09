Islandsk stopper klar for Brann

Midtstopperen ankommer bergensklubben gratis etter at hans avtale med russiske Krasnodar ble avsluttet i sommer.

Den venstrebente stopperen har 17 landskamper for Island.

– Det er fantastisk å være her og jeg gleder meg til å komme på banen og treffe mine nye lagkamerater, sier Fjóluson til Brann.no.

Islendingen ankom Bergen søndag kveld, og ble testet for koronaviruset etter ankomst. Han ble satt i karantene til han fikk negativt prøvesvar, og da han fikk det gikk turen til Stadion for medisinsk sjekk og kontraktsunderskriving.

– Som spiller er jeg en forsvarer som liker å bruke ballen og bygge opp spillet bakfra. Det er mange islendinger som har vært i Norge før og nå gleder jeg meg til å hjelpe laget med å klatre på tabellen, sier Fjóluson.

Han har tidligere spilt for GIF Sundsvall og IFK Norrköping i Allsvenskan, og Brann forventer å ha ham spilleklar til helgens oppgjør borte mot Kristiansund.

– Det var viktig for oss å få inn en i forsvaret nå. Christian Eggen Rismark er solgt til Ranheim og Vegard Forren har en trøblete akilles. Da har vi sett etter en mulig løsning og det fant vi med Jón, noe vi er veldig godt fornøyd med. Han var klubbløs, men for noen uker siden spilte han 90 minutter for det islandske landslaget da de møtte Belgia. Vi har nå fått inn en som kan gå rett inn og bidra, og så er det jo kjekt å ha en islandsk midtstopper i Brann igjen, sier sportssjef Rune Soltvedt.