– Bør bekymre Manchester United

Så langt har det vært to svært forskjellige overgangsvinduer for Manchester United og Liverpool.

Journalistene James Pearce (The Athletic) og Rob Dawson (ESPN), som følger henholdsvis Liverpool og Manchester United, oppsummerer status for de to erkerivalene.

– Liverpool har vært veldig smarte, mener Pearce.

– Rett og slett imponerende. Noe som bør bekymre United, følger Dawson opp.

For Solskjærs overgangsvindu høster ikke samme superlativer.

– Frustrerende. I beste fall passe greit, sier United-korrespondent Dawson, før han fortsetter:

– Etter tredjeplassen i fjor har det neste naturlige målet vært å nærme seg Liverpool og Manchester City. Gjøre gapet opp til de mindre. Men slik det ser ut nå, knapper de ikke innpå i det hele tatt. Heller tvert om. Fansen er med rette bekymret for at United igjen skal kjempe for å komme blant topp fire i stedet for å kunne gi City og Liverpool kamp i toppen.

Desperate

Solskjær har hittil bare hentet Donny van de Beek. Den svake sesongåpningen med 1-3 tap for Crystal Palace har heller ikke gjort det enklere for United i jakten på de neste signeringene.

– United er svekket av den dårlige starten. Nå vet alle at de er desperate etter å hente inn spillere som kan forsterke laget. Mens Liverpool er bestemte og har en tydelig strategi med kjøpene sine, gjør United det tungvint og virker ikke å ha en klar plan, sier Pearce.

Uttalelsene til Ole Gunnar Solskjær i april om at pandemien gjør at klubben kan komme i en situasjon de kan utnytte på overgangsmarkedet, hjelper heller ikke på, ifølge journalistene.

– Han burde ikke sagt det. Når han flagger at klubben har penger, får han kanskje betale litt for det nå, sier Dawson.

– Det var en bisarr ting å si da. Ja, de har fått inn van de Beek, men om man ser på svakhetene i laget som kostet dem mye forrige sesong, har de egentlig ikke fått gjort noe med det så langt, mener Pearce.

Større risiko

Dawson mener at Manchester Uniteds situasjon bare blir verre jo nærmere man kommer Deadline Day 5. oktober.

– Nå begynner panikken å spre seg. Kriterier man satte opp som viktige tidlig i sommer, flyr nå litt ut av vinduet. Man tar større risiko i kjøpene. Kanskje må man ta til takke med andre- eller tredjevalgene sine, sier Dawson og fortsetter:

– Solskjær er veldig klar på hvilke type spillere han ønsker inn i stallen. De må være i en viss alder, og unge nok til at de har stort potensial til å utvikle seg i United. De må selvsagt ha visse kvaliteter på banen, jobbe hardt og være gode folk å ha i garderoben. De må virkelig ønske å spille for Manchester United. Slik at lønnen blir en slags bonus. Først og fremst må de elske fotballen.

Dawson påpeker at det ikke nødvendigvis er så lett å bygge en ny spillerstall med de rette typene.

– Det er nok flere spillere han gjerne skulle solgt, men United har skapt problemer for seg selv ved å gi mange enorme lønninger og gode kontrakter, som gjør noen spillere vanskelig å kvitte seg med.

– I tillegg mener Ed Woodward, direktøren, at klubben automatisk må betale det han selv kaller for «United-skatt», altså en ekstra avgift, ekstra høye priser, ekstra høye lønninger – kun fordi de er Manchester United. Dette har vært en problem lenge og som Solskjær prøver å få bukt med. Men da hjelper det nok ikke det han sa i april om at United kan komme til å være i en posisjon der de kan utnytte situasjonen, sier Dawson.

Ingen flere spillere inn på Anfield

United-korrespondenten mener United rett og slett ikke er så gode på overgangsmarkedet som de andre toppklubbene. I alle fall fremstår det slik utad.

Man trenger ikke å se lengre enn en times kjøring vestover på M62 for å finne en konkurrent som ser ut til å ha mestret overgangsvinduet veldig bra.

Liverpool har forsterket laget med Thiago Alcântara, Diogo Jota og Kostas Tsimikas.

– Alt i alt har vi fått noen utrolig gode dealer. Og Liverpool kommer nok ikke til å handle noe mer nå, spår Pearce.

– Spesielt Thiago var et kupp. Mange misforstår litt og tror at Liverpool har åpnet pengesekken og strødd om seg med penger, men det er ikke tilfellet. Både for Thiago og Jota har Liverpool fått en avtale der de får spredd kjøpesummen over flere år, og dermed ikke må betale alt nå med en gang. Om Liverpool får solgt de spillerne de ønsker før vinduet stenger, noe jeg har tro på, kommer klubben trolig til å gå i tilnærmet null i netto, sier Pearce.

– Sir Alex Ferguson sa en gang at det er viktigst å forsterke når man allerede er sterke. Det har Liverpool klart. Rett og slett imponerende, avslutter Dawson.