29 personer testet positivt for korona etter pensjonisttur

29 personer som har deltatt på en busstur i Sør-Norge de siste dagene, har testet positivt for koronavirus.

– Det startet for meg i går kveld da jeg fikk en telefon fra Helse Førde om at det var en kvinne fra Sandnes som var innlagt på sykehus, sier smittevernoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Torvik snakker på vegne av hele regionen under pressekonferansen der kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola er til stede.

– Det medførte at vi måtte sjekke ut hvordan hun hadde havnet på det sykehuset i Bergen, og det viste seg at det er en buss pensjonister som har vært på tur. Det har vært en busstur som har gått rundt i Sør-Norge og den kom tilbake til Stavanger i går, sier han.

29 har testet positivt

Personene om bord på bussen ble testet med det samme de kom tilbake til Stavanger, forteller Torvik.

– Nå viser det seg at av de 41 er det 29 som har testet positivt på den bussen, sier han.

15 av de smittede hører hjemme i Stavanger, seks av dem i Sola, fem i Sandnes, fire i Randaberg og én i Hå.

– Og så er det litt utenfor regionen vår også, sier smittevernoverlegen.

I karantene

Torvik forteller at smitten fort ble identifisert, og at bussen ble dirigert direkte til teststedet, før personene om bord ble kjørt direkte til sine hjem.

Alle sitter nå i karantene, og alle som har testet positivt får nå beskjed.

– Vi har god kontroll på alle de smittede. Selv om det er pensjonister, der mange er i risikogruppen, er det ikke noen fare for at det sprer seg så veldig ut av den gruppen, sier han.