Mann skutt og drept av politiet i Telemark

Sør-Øst politidistrikt fikk klokken 15:27 melding fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) om en mann på Bolkesjø turisthotell i Notodden kommune som fremstod som påvirket, og skulle ha opptrådt truende overfor andre personer på stedet.

– På grunn av innholdet i den opprinnelige meldingen til politiets operasjonssentral, og ytterligere informasjon som ble gitt til politiet vedrørende mannens helsetilstand, ble det vurdert som tidskritisk for politiet å få kontroll på mannen, skriver politiet i en pressemelding.

Avfyrte flere skudd

Innholdet i meldingen medførte også at det ble besluttet bevæpning av patruljen.

– Politiet var fremme på stedet klokken 15:51. I situasjonen som oppstod ved kontakt med mannen, avfyrte politiet flere skudd, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

En ambulanse var i umiddelbar nærhet, og helsepersonell iverksatte straks livreddende tiltak.

– Dessverre stod ikke mannens liv til å redde, og han ble erklært død klokken 16:35. Mannens pårørende har blitt varslet.

Spesialenheten for politisaker er varslet og har iverksatt etterforskning.

Kan ikke si noe om hendelsesforløpet

– Vi kan ikke si noe mer om det som står, utover at vi har vært i kontakt med vedkommende tidligere, sier politimester Ole Bredrup Svæerud til TV 2.

Bakgrunnen for at politiet ikke kan si noe om vedkommende er fordi ikke alle pårørende er varslet.

– På hvilken måte var mannen truende?

– Det går på innholdet i meldingen som vi fikk på vei opp til hotellet. Detaljene etterforsker vi, så det kan jeg ikke si noe om, forklarer Sæverud.

Han kan heller ikke si noe om selve hendelsesforløpet.

– Hva var det som gjorde at dere valgte å bevæpne dere?

– Det var grunnlaget i meldingen som gjorde at den beslutningen ble tatt, sier han.

Blir ivaretatt

– Hva har skjedd med tjenestemennene som var involvert i hendelsen?

– De blir ivaretatt. Vi har et system og rutiner for varsling av spesialenheten. De stiller seg til rådighet for etterforskning, og blir ivaretatt, forteller politimesteren.

Han forteller videre at det ikke foreligger grunnlag for at noen av de involverte skal bli tatt ut av tjeneste.

Sæverud kunne ikke si noe om mannen hadde våpen, om andre var til stede eller hvem som ringte inn.

– Det på grunn av at flere må varsles og at saken er under etterforskning. Han sier også at det ble fyrt flere skudd, og ingen andre er skadd i forbindelse med hendelsen, sier han til TV 2.