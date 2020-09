Verdensmesteren vekker oppsikt: – Jeg liker ikke sykler og har nesten aldri lyst til å trene

Se kvinnenes VM-tempo fra kl. 14.30!

Det forteller amerikaneren, som i lang tid har blitt sett på som et talent helt utenom det vanlige, bare dager før hun skal forsøke å forsvare VM-gullet hun tok i Yorkshire, England, i fjor høst.

Da satte Dygert-Owen to av tidenes beste kvinnelige syklister, Anna van der Breggen og Annemiek van Vleuten, fullstendig i skyggen. Over tre mil, slo hun førstnevnte med ett minutter og 32 sekunder, og sistnevnte med ett minutt og 52 sekunder.

Og det gjorde hun uten å ha konkurrert i Europa siden VM i Bergen to år i forveien, og i tillegg etter å ha slitt med en alvorlig hjernerystelse og en kronisk ryggskade i de to årene siden forrige Europa-besøk.

Har ikke konkurrert siden hun tok VM-gull

Torsdag stiller hun til start uten å ha konkurrerte på landeveien siden VM-gullet i fjor høst. Hennes siste konkurranse var VM i banesykling i februar - hvor hun selvsagt tok to VM-gull.

– Jeg tror det er mulig å forberede seg til et VM uten å konkurrere, men det vil vi snart få et svar på. Den største fordelen er at jeg har Kristin Armstrong som trener. Jeg konkurrerte ikke mye i fjor heller, så jeg er vant til å forberede meg på denne måten, sier hun i et intervju til det amerikanske sykkelmagasinet VeloNews.

Armstrong, som hun refererer til, er ingen hvem som helst.

Den tidligere syklisten, som ikke har noen forbindelse til en viss Lance Armstrong, vant OL-gull på tempo i tre olympiske leker på rad - noe ingen selvsagt har gjort før henne.

– Det overgår hatet mitt for å trene

På samme måte som Dygert Owen var heller ikke Armstrong den som konkurrerte mest, i alle fall ikke i Europa. Til tross for det, plukket hun opp medaljer med en historisk frekvens i de største mesterskapene.

På spørsmål om hun har savnet syklingen og hvordan hun har kompensert for de manglende rittdagene, svarer Dygert Owen følgende:

– Jeg liker egentlig ikke sykler, for å være ærlig. Jeg sliter nesten daglig med å i det hele tatt ha lyst til å trene. Men konkurranseinstinktet mitt og behovet for å vinne overgår hatet mitt for å trene. Jeg trener som om jeg konkurrerer: Jeg konkurrerer mot meg selv. Jeg må fullføre øktene mine 110 prosent, ellers får Armstrong høre om det i en uke, sier hun.

– Har det vært vanskelig å se på rivalene dine konkurrere i Europa?

– Jeg bryr meg virkelig ikke. Jeg kan bare gjøre det jeg kan gjøre. Jeg har full tiltro til det Armstrong ber meg gjøre.

Favorittene og outsiderne

Få konkurranser eller lite sykkelinteresse til tross: Ingen blir overrasket om Dygert Owen skulle vinne sitt andre strake VM-gull torsdag.

En av grunnene til det er fraværet av skadede Annemiek van Vleuten - tidligere verdensmester på tempo, nåværende verdensmester på fellesstarten, og verdens ubestridt beste syklist de siste årene.

Løypen er 31,7 kilometer lang og flat med start og målgang på berømte Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari-racerbanen.

Hovedutfordrerne til Dygert Owen ventes å bli van Vleutens landskvinner van der Breggen og Ellen van Dijk, den sveitsiske tempospesialisten Marlen Reusser, den 45 år gamle amerikaneren Amber Neben, den tyske tidligere tempoverdensmesteren Lisa Brennauer, og den kanadiske duoen Leah Kirchmann og Karol-Ann Canuel.

Slovenske Eugenia Bujak, franske Juliette Labous, den italienske banesyklisten Vittoria Bussi, hviterussiske Alena Amialiusik, og den tilsynelatende evigunge og stadig kontroversielle Olga Zabelinskaya, som nå representerer Usbekistan.

NB! Norge har ingen deltakere på kvinnenes tempo, men stiller med Susanne Andersen, Stine Borgli, Martine Gjøs, Ingrid Lorvik, Mie Bjørndal Ottestad og Katrine Aalerud på lørdagens fellesstart.